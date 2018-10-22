Крымский политик: "идеи" Киева становятся все веселее

На Украине предложили "переименовать" Крым. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал готовящийся в Раде проект изменений в конституцию украинского государства.

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

По словам парламентария, рабочая группа подготовила проект изменений в конституцию Украины. Эти предложения будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем – украинского парламента.

"Один из (рассматриваемых рабочей группой) вопросов – это название. Сейчас рабочее название – Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название – Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение – Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", – цитирует депутата УНИАН.

Чубаров добавил, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией. Украинские политики ожидают, что представительный орган в Крыму будет назваться Советом автономии.

В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин прокомментировал идею украинских политиков.

"Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Идеи у них – все веселее и веселее. Украинские националисты с этой идеей давно носились – хотели переименовать Крым в Тавриду, хотели переименовать в Крыму поселки, города, хотели еще чего-то… Они, наверное, начитались фантастических романов. Сами ничего создать не могут, кроме своего национализма, поэтому перед выборами начинают цепляться за что угодно. Сегодня они хотят переименовать Крым, а завтра захотят переименовать Украину – фантазия у них бурная. Они уже не знают, что еще придумать, потому что экономика у них рушится, люди нищают. Этим они заняться не могут, вот и начинают крутить-вертеть, что-то выдумывать. Сами ведут свою страну к Майданам и революциям", – сказал Степан Кискин.