"Американцы сбросили маски". Политолог о намерении США выйти из ДРСМД

Слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесет вред общемировой стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"(Президент РФ Владимир) Путин неоднократно говорил о том, что Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые размывают положения этого договора, которые идут в нарушение с положениями этого договора. Но, собственно, Путин всегда говорил, что слом этого документа – он нанесет вред вообще такой общемировой безопасности и стабильности", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вокруг договора о РСМД остаются проблемные моменты, например, то, что "многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности". Тем не менее, Россия и США, по мнению Пескова, остаются двумя ключевыми странами, "которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать договор о РСМД, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возможный выход США из договора по РСМД не принесет Вашингтону восстановления стратегического превосходства.

"Для нас эта ситуация парадоксальным образом является более выгодной, потому что она честно вскрывает настрой американцев не соблюдать этот договор. В этом отличие нынешней ситуации от предыдущих этапов, когда под договором скрывались прямые нарушения американской стороны, а мы как честные люди продолжали его соблюдать во всей полноте. Сейчас американцы сбросили маски и открыто заявляют, что не собираются соблюдать этот договор. Тем самым они развязывают нам руки в установлении стратегического паритета: в случае выхода США из договора Россия получает возможность ответить симметрично, тем самым соблюдая баланс безопасности, в первую очередь в Европе", – сказал Валерий Коровин.