Политолог: Киеву была выгодна смерть Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

В Кремле объяснили, почему считают Киев причастным к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. В эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов высказал мнение, что эта версия изначально была самой вероятной.

Выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко делают в Кремле на основе информации, собираемой на месте этого преступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, на основе чего Кремль делает вывод о причастности Киева к убийству Захарченко.

Как пояснил Песков, следствие ведут местные органы Внутренних дел, они опираются на ту информацию, которую получают на месте.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов объяснил, почему, на его взгляд, в этом деле просматривается украинский след.

"Мне кажется, что версия о причастности Киева изначально была самой вероятной. Потому что нужно смотреть, кому выгодно это убийство. Украина отказывалась и отказывается вести прямые переговоры с представителями республик, и, прежде всего, с их лидерами. Устранение Захарченко для Украины, так сказать, снимает эту проблему. Кроме того, и украинские представители, и представители Запада в рамках переговоров неоднократно говорили о том, что нужно распустить республики, нужно, чтобы их лидеры покинули зону конфликта. Так что, Киеву была выгодна смерть Захарченко, поэтому эта версия является наиболее вероятной", – сказал Олег Игнатов.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, от взрыва пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

СК России возбудил уголовное дело.