Спортивный эксперт назвал "самую большую проблему" для Карреры

Московский футбольный клуб "Спартак" отправил Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера. В эфире радио Sputnik спортивный эксперт Григорий Твалтвадзе прокомментировал решение клуба.

Итальянский специалист Массимо Каррера ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщается на официальном сайте красно-белых.

"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо", – говорится в заявлении клуба.

Накануне "Спартак" уступил на своем поле тульскому "Арсеналу" (2:3) в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Для красно-белых это поражение стало третьим в сезоне, ранее команда уступила грозненскому "Ахмату" (1:2) и "Ростову" (0:1).

После 11 туров "Спартак" с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от лидирующего "Зенита" на семь баллов.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года и стал первым в истории команды иностранным специалистом, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России. До Карреры "Спартак" выигрывал золотые медали чемпионата страны в 2001 году.

В эфире радио Sputnik российский тележурналист, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе прокомментировал решение клуба.

"У "Спартака" три поражения подряд с невыразительной игрой на европейской арене. Поэтому все очень просто: есть результат – есть тренер, нет результата – нет тренера. Сейчас не хочется говорить о том, что есть проблемы с комплектованием состава, о травмах и прочем… Наверное, самая большая проблема для Карреры – это то, что он теряет управление командой по ходу встречи. Честно скажу, наблюдая за игрой с "Арсеналом", вопросы были, в первую очередь, по заменам. И это при том, что у него были футболисты, которые могли связать игру. Он с такой обреченностью уходил вчера со стадиона, так махнул рукой, словно уже знал о том, что его уволят… "Спартак" играет плохо, и это, в первую очередь, тренерские поражения. Это неумение тренера понять суть проблем. Если в прошлом сезоне "Спартак" еще играл на чемпионском багаже, то сейчас, на мой взгляд, все рассыпалось. Нет целостности, нет картины игровой, есть огромные проблемы в обороне. И тренер, хотя приглашался для работы именно с защитниками, никак не может отладить эту важнейшую составляющую", – сказал Григорий Твалтвадзе.