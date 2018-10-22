ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Прощупывают реакцию". Эксперт о визите Болтона в Москву

(обновлено: 13:02 22.10.2018)
01350
CC BY 2.0 / U.S. Mission Photo/Eric Bridiers / Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Архивное фотоСекретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Mission Photo/Eric Bridiers /
В Москве находится с визитом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, что дискуссии российской и американской сторон в ходе этого визита будут жесткими.

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном проходит в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Эксперт о намерении США выйти из ДРСМД: здесь логика простая

"В Москве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона", – сказал Аношин.

Ожидается, что Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы российско-американских отношений. Российская сторона рассчитывает получить от Болтона, прибывшего в Москву накануне, объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ожидается, что Болтона примет президент России Владимир Путин. Перед этим Болтон, помимо переговоров с Патрушевым, встретится и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с Николаем Патрушевым в Женеве, Швейцария. 23 августа 2018
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Мнение о встрече Патрушева и Болтона: США работают на внутренних оппонентов

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Профессор СПГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, какие цели ставила перед Джоном Болтоном администрация США, отправляя его в российскую столицу.

"Он приехал для того, чтобы прощупать реакцию и обозначить условия для заключения нового договора. Ведь Дональд Трамп не разрушает "просто так" договорную систему – полемика с Россией (по поводу ДРСМД – ред.) ведется уже года три, еще (предыдущий президент США) Барак Обама начал. Трамп сейчас пытается создать новую договорную систему, выгодную исключительно для Соединенных Штатов. Если США выйдут из ДРСМД, они немедленно начнут вести переговоры об условиях нового соглашения, в котором они хотят получить дополнительные привилегии", – считает Александр Кубышкин.

Он уверен, что дискуссии между американской и российской сторонами по этому поводу будут жесткими.

"Нас поставили в один ряд с КНДР. Но у КНДР ядерное оружие – лишь в потенции, а у нас оно – в активном обслуживании. И в этом большая разница, поэтому будет очень напряженная дискуссия. Наша сторона может предъявить дополнительные аргументы, показывающие, что мы не нарушали договор 1987 года. И в этой связи их заявления о выходе из договора могут рассматриваться однозначно – как шаг, направленный на то, чтобы укрепить позиции США. Кстати, как будто специально к этому событию в США спустили две ядерные подлодки на воду. То есть Трамп демонстрирует, что гонка вооружений уже началась, ему нужно восстановить преимущество США, а это можно сделать только путем заключения выгодных для американцев договоров", – уверен Александр Кубышкин.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена