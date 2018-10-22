"Прощупывают реакцию". Эксперт о визите Болтона в Москву

В Москве находится с визитом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, что дискуссии российской и американской сторон в ходе этого визита будут жесткими.

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном проходит в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В Москве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона", – сказал Аношин.

Ожидается, что Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы российско-американских отношений. Российская сторона рассчитывает получить от Болтона, прибывшего в Москву накануне, объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ожидается, что Болтона примет президент России Владимир Путин. Перед этим Болтон, помимо переговоров с Патрушевым, встретится и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Профессор СПГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik предположил, какие цели ставила перед Джоном Болтоном администрация США, отправляя его в российскую столицу.

"Он приехал для того, чтобы прощупать реакцию и обозначить условия для заключения нового договора. Ведь Дональд Трамп не разрушает "просто так" договорную систему – полемика с Россией (по поводу ДРСМД – ред.) ведется уже года три, еще (предыдущий президент США) Барак Обама начал. Трамп сейчас пытается создать новую договорную систему, выгодную исключительно для Соединенных Штатов. Если США выйдут из ДРСМД, они немедленно начнут вести переговоры об условиях нового соглашения, в котором они хотят получить дополнительные привилегии", – считает Александр Кубышкин.

Он уверен, что дискуссии между американской и российской сторонами по этому поводу будут жесткими.

"Нас поставили в один ряд с КНДР. Но у КНДР ядерное оружие – лишь в потенции, а у нас оно – в активном обслуживании. И в этом большая разница, поэтому будет очень напряженная дискуссия. Наша сторона может предъявить дополнительные аргументы, показывающие, что мы не нарушали договор 1987 года. И в этой связи их заявления о выходе из договора могут рассматриваться однозначно – как шаг, направленный на то, чтобы укрепить позиции США. Кстати, как будто специально к этому событию в США спустили две ядерные подлодки на воду. То есть Трамп демонстрирует, что гонка вооружений уже началась, ему нужно восстановить преимущество США, а это можно сделать только путем заключения выгодных для американцев договоров", – уверен Александр Кубышкин.