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Политолог: у стран Балтии есть лишь один "товар", и они его холят и лелеют

(обновлено: 12:21 22.10.2018)
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© AFP 2018 / Ilmars Znotins Люди с флагами Латвии, Эстонии и ЛитвыЛюди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
НАТО не видит в России угрозы для Прибалтики, заявил экс-посол ЕС Вигаудас Ушацкас. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

Бывший посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что Москву не следует рассматривать в качестве угрозы для стран Прибалтики, сообщает газета The Baltic Times.

Игналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.
© РИА Новости / Улозявичюс
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"Я не рассматриваю Россию как прямую угрозу странам Балтии на данный момент. Пентагон и НАТО тоже этого не видят", – заявил Ушацкас, который решил побороться за пост президента Литвы, в ходе внутренних дебатов партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы".

Ушацкас добавил, что, в случае победы на предстоящих выборах президента Литвы, он повысит оборонный бюджет страны, но при этом не будет воспринимать Россию как некую угрозу. По мнению политика, на сегодняшний день следует поддерживать имеющиеся связи с Россией. При этом он отметил, что риска какого-либо военного конфликта не существует, а трудности могут появляться только из-за человеческого фактора.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что эта тема является для стран Балтии идеологическим товаром.                  

"В конце 2017 года один из смысловых центров Пентагона (RAND Corporation – ред.) выпустил доклад – весьма неутешительный для НАТО – о том, что в случае конфликта российские войска захватят столицы стран Балтии в течение 60 часов. Тогда это вызвало достаточно серьезный переполох и помножило всю ту истерику в Прибалтике, которая касается предполагаемого "российского вмешательства" в их дела военным путем. И эта тема обсуждается до сих пор, поскольку она является основным идеологическим товаром, через который можно проявить лояльность и претендовать на конкретные финансовые преференции со стороны США и других стран НАТО для стран Прибалтики, у которых есть собственные проблемы, такие как депопуляция и падающая экономика. Поэтому этот единственный товар они будут всячески холить и лелеять, пытаться размножать, несмотря на то, что для этого отсутствуют любые рациональные объяснения, кроме того, достаточно старого доклада. Но они будут продолжать этим товаром торговать, потому что больше торговать им нечем", – сказал Александр Асафов.

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