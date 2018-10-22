Эксперт: вашим историческим незнанием могут воспользоваться враги

В министерстве культуры России заявили, что молодежь исторически безграмотна. Независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Министр культуры Владимир Мединский в ходе визита в Сербию заявил, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны, в частности, историю Второй мировой войны.

Мединский представил на открытии международной Белградской книжной ярмарки свою книгу "Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов". Как отметил автор, она была написана для внутренней аудитории, российского читателя, и вышла в 2009 году – в год 70-летия начала Второй мировой войны.

"Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой (войны – ред.) и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами, и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью", – заявил министр культуры на презентации книги.

"Источниками знаний для них являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. Поэтому я решил написать такую простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ, и объяснение – было это на самом деле или не было", – отметил Мединский.

В качестве примера он привел тезис о том, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам.

"Дальше я смотрел цифры, факты и статистику", – объяснил министр. По его словам, история определяет шаги людей сейчас, "за это идет информационная война во всем мире".

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в сфере образования Борис Деревягин высказал свой взгляд на ситуацию.

"Конечно, огромное количество молодых людей плохо ориентируются в истории России, не говоря уже о мировой истории. По просторам интернета гуляет ролик, где молодые красавицы в различных конкурсах, отвечая на банальные вопросы, дают ответы, от которых волосы встают дыбом. К великому сожалению, за годы, прошедшие с развала СССР, проблема гуманитарного образования ушла на задний план. У нас есть достаточно жесткий стандарт по русскому языку, а все остальное – достаточно либерально. В этой связи население достаточно либерально относится к тому, каким образом можно интерпретировать события, произошедшие с нашей страной. Но нужно четко понимать, что вашим незнанием могут воспользоваться ваши противники. По меньшей мере, необходим единый учебник истории и обязательный ЕГЭ по истории", – сказал Борис Деревягин.