Сенатор от Крыма: все сложности "Крымской весны" решали очень быстро

В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета Черноморского флота в 2014 году в Крыму. О том, как решались проблемы полуострова в тот период, в эфире радио Sputnik напомнил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Во время событий "Крымской весны" в 2014 году была угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота, открытых в украинских банках, рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда".

По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах.

"В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", – рассказала Шевцова.

По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России, и была обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на полуострове в тот период.

"Мы, крымчане, считаем, что все сложности, с которыми мы сталкивались в период подготовки к референдуму, после воссоединения Крыма с Россией очень быстро разрешались. Россия очень оперативно решала все вопросы, связанные с жизнеобеспечением Крыма, прежде всего, финансовые. Мы предполагали, что перейдем на российские рубли только к концу 2014 года, однако уже через три месяца все расчеты в Крыму осуществлялись в рублях. В тот период меня как крымчанина волновали вопросы, связанные с социальным обеспечением Крыма. Все делалось очень оперативно, ни на минуту не было задержки, все выплаты осуществлялись, все социальные программы финансировались. Хотя Украина, безусловно, препятствия чинила", – сказал Сергей Цеков.

"Договор о статусе и условиях пребывания Черноморского флота" Россия и Украина подписали 28 мая 1997 года. За Россией закреплялось право на использование Севастопольской военно-морской базы на Украине в течение 20 лет – до 2017 года. Договор также позволил России сохранить до 25 000 солдат, 24 артиллерийских системы, 132 бронемашины, 22 самолета разного назначения на Крымском полуострове. В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые продлили договор сразу на 25 лет – до 2042 года.

В документе также была предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".