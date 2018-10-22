ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Сенатор от Крыма: все сложности "Крымской весны" решали очень быстро

(обновлено: 10:52 22.10.2018)
010920
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухтуСторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета Черноморского флота в 2014 году в Крыму. О том, как решались проблемы полуострова в тот период, в эфире радио Sputnik напомнил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Во время событий "Крымской весны" в 2014 году была угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота, открытых в украинских банках, рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда".

По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах.

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: слова постпреда Украины при ООН о "милитаризации Крыма" – бред

"В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", – рассказала Шевцова.

По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России, и была обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на полуострове в тот период.

"Мы, крымчане, считаем, что все сложности, с которыми мы сталкивались в период подготовки к референдуму, после воссоединения Крыма с Россией очень быстро разрешались. Россия очень оперативно решала все вопросы, связанные с жизнеобеспечением Крыма, прежде всего, финансовые. Мы предполагали, что перейдем на российские рубли только к концу 2014 года, однако уже через три месяца все расчеты в Крыму осуществлялись в рублях. В тот период меня как крымчанина волновали вопросы, связанные с социальным обеспечением Крыма. Все делалось очень оперативно, ни на минуту не было задержки, все выплаты осуществлялись, все социальные программы финансировались. Хотя Украина, безусловно, препятствия чинила", – сказал Сергей Цеков.

Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: время играет в нашу пользу

"Договор о статусе и условиях пребывания Черноморского флота" Россия и Украина подписали 28 мая 1997 года. За Россией закреплялось право на использование Севастопольской военно-морской базы на Украине в течение 20 лет – до 2017 года. Договор также позволил России сохранить до 25 000 солдат, 24 артиллерийских системы, 132 бронемашины, 22 самолета разного назначения на Крымском полуострове. В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые продлили договор сразу на 25 лет – до 2042 года.

В документе также была предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

Глава прибывшей в Крым делегации Норвегии Хендрик Вебер
© РИА Новости / Максим Грознов
Мнение: Трамп своей политикой помогает Европе изменить взгляды на Крым

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена