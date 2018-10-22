Аналитик оценил возможность остановки работы российских авиакомпаний

В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний из-за действий Минтранса, пишут СМИ. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, насколько эта угроза реальна.

Перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, о чем говорят в Минтрансе, может привести к прекращению работы российских авиакомпаний. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

По мнению Объедкова, такое развитие событий чревато не только полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Три самых крупных отечественных авиаперевозчика на данный момент сотрудничают с иностранными провайдерами. Российские провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, отмечает гендиректор "Сибири". Кроме того, "Аэрофлот" и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока что не способны обеспечить работу в них, считает Объедков.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов. Это произошло после того, как в конце июня авиакомпания S7 испытала трудности с регистрацией пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.

После этого Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, он предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, которые обеспечивают авиаперевозки внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

В эфире радио Sputnik реакцию на планы Минтранса оценил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

"Мне кажется, что это в большей степени политика. Все эти заявления – от нежелания менять провайдера, потому что их все устраивает, и, видимо, какие-то коммерческие интересы существуют. В целом это можно сделать. Но вопрос, насколько это будет беспроблемно, и насколько наши провайдеры справятся с теми объемами, которые добавятся. Если это крупнейшие перевозчики, значит, резко вырастет объем транзакций, поэтому какой-то риск есть. Но я думаю, что компании просто пока не хотят ничего менять и стараются как-то воздействовать, в том числе, информационно. По большому счету, если обяжут, то, конечно, все перейдут. Все наладится, и никакой большой трагедии не будет", — сказал Дмитрий Адамидов.