Политолог: Белоруссия всегда была для Запада "желанной целью"

Россия ответит в случае нападения на Белоруссию, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич. В нынешний период обострения отношений агрессия Запада вполне реальна, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил посол в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", – заявил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Так дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства.

"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", – отметил посол.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, что Белоруссия и Россия "лоб в лоб" соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ. Он назвал это "зеркальным отражением границы с Калининградом".

Лукашенко подчеркнул, что гражданам двух стран не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, и заверил, что в России всегда могут положиться на Белоруссию.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что давление на северные и западные рубежи Белоруссии усиливается.

"Белоруссия – это наш военный союзник, ближайшая к нам страна, с которой у нас существуют особые отношения в рамках Союзного государства. Это заявление свидетельствует, прежде всего, о том, что Россия подтверждает те союзные обязательства, которые взяла на себя. Очевидно, что в настоящее время усиливается давление не только на Россию, но и на Белоруссию, и существует достаточно серьезная опасность внешнего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии. Это связано и с событиями на Украине, и с действиями НАТО, в том числе, с появлением военных баз в странах Балтии и дискуссией об открытии военной базы в Польше. Фактически, в настоящее время военное давление на северные и западные рубежи Белоруссии усиливается. По сути, весь период независимости страны Запад рассматривал ее в качестве желанной цели агрессивных действий, в планах Запада всегда было включение Белоруссии в свою орбиту. В настоящее время, в условиях усиления конфронтации с Россией, стремление взять под контроль Белоруссию у США и их союзников растет, поскольку установление контроля над Минском за счет государственного переворота или прямой агрессии открывает прямую дорогу к России, к Москве. В условиях выхода США из Договора о РСМД это также становится достаточно серьезной опасностью, поскольку конфронтация между Западом и Россией и ее союзниками возрастает", – сказал Владимир Шаповалов.

Ранее Польша предлагала США создать военную базу на территории республики, чтобы сдерживать "усилившуюся и опасную позицию России". В Варшаве отмечали, что готовы потратить на строительство американской базы до двух миллиардов долларов. Американский лидер Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти "очень серьезно" рассматривают это предложение.