Юрист об изъятии Украиной судна "Норд": есть ряд вопросов

Украина изъяла арестованное российское судно "Норд". В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала действия украинской стороны.

Украинская прокуратура передала российское судно "Норд" Национальному агентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в сообщении на сайте так называемой прокуратуры Крыма (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией).

Отмечается, что такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание арестованного судна на территории морского порта Бердянск.

В офисе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека сообщили, что российское судно "Норд" будет выставлено на аукцион.

В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала ситуацию.

"Чтобы дать оценку действиям украинской стороны, прежде всего необходимо четко понимать основание для изъятия судна. Как правило, в подобных ситуациях основанием является решение суда, которое обязательно должно вступить в законную силу. После этого происходит возбуждение исполнительного производства, и в его рамках, при наличии двусторонних или многосторонних международных соглашений, производится арест и изъятие в счет реализации исполнения судебного решения. Если основания являются незаконными, то российская сторона, безусловно, должна все это обжаловать. Соответственно, ситуация, которая на сегодняшний день сложилась с судном, имеет ряд вопросов именно правового характера о законных основаниях такого изъятия", — сказала Марина Силкина.

Украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно "Норд" в конце марта. На борту было десять членов экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинцами. С тех пор судно находится в порту Бердянска.

Капитану "Норда" инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Двоим морякам удалось вернуться в Россию, остальных семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждают, что членов экипажа никто не удерживает, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными.





