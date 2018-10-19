Олейник о повышении цен на газ: вспоминается циничное заявление Порошенко

Премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство утвердило повышение цены на газ для жителей страны с 1 ноября на 23,5%.
"Решение принято", – сказал премьер на заседании кабмина, которое транслировали украинские телеканалы.
Гройсман отметил, что сторонников такого решения нет, это вынужденный шаг, обязательства Киева перед МВФ о повышении цены были взяты еще в 2008 году.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, зачитывая проект решения о повышении цены на газ, сообщил, что, согласно договоренностям правительства с МВФ, с 1 ноября будет определена новая цена на газ для населения в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по текущему официальному курсу) за тысячу кубометров.
Еще в среду, 17 октября, кабмин Украины отсрочил повышение цен на газ, продлив до 27 октября действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен.
МВФ в рамках сотрудничества с Киевом настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.
В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.
"За это стоял Майдан? С обещанных народу с трибуны Майдана ста долларов за тысячу кубометров доскакали до трехсот. Это приведет к коллапсу, потому что денег у народа нет, и многие открыто заявляют: "Мы платить не будем", потому что население страны реально бедное. У народа выбор: с мизерной пенсии или зарплаты платить за питание, медикаменты или оплатить коммунальные платежи – денег на все не хватает. Придется объединяться и приходить в дома Гройсмана, (президента Украины Петра) Порошенко – там тепло, там есть горячая вода – и спрашивать у них. Если вы не в состоянии обеспечить нормальный уровень жизни, то уходите! Вспоминаются циничные заявления Порошенко, когда-то он читал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия…". А сегодня Киев немытый, во многих городах Украины не будет тепла. Этот циник сегодня издевается над украинским народом, поднял в угоду МВФ цену до 8,5 тысячи гривен – неподъемную для украинского народа", – сказал Владимир Олейник.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.