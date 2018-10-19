Олейник о повышении цен на газ: вспоминается циничное заявление Порошенко

Правительство Украины утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%. В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что это решение ставит украинцев перед выбором.

Премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство утвердило повышение цены на газ для жителей страны с 1 ноября на 23,5%.

"Решение принято", – сказал премьер на заседании кабмина, которое транслировали украинские телеканалы.

Гройсман отметил, что сторонников такого решения нет, это вынужденный шаг, обязательства Киева перед МВФ о повышении цены были взяты еще в 2008 году.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, зачитывая проект решения о повышении цены на газ, сообщил, что, согласно договоренностям правительства с МВФ, с 1 ноября будет определена новая цена на газ для населения в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по текущему официальному курсу) за тысячу кубометров.

Еще в среду, 17 октября, кабмин Украины отсрочил повышение цен на газ, продлив до 27 октября действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен.

МВФ в рамках сотрудничества с Киевом настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.

"За это стоял Майдан? С обещанных народу с трибуны Майдана ста долларов за тысячу кубометров доскакали до трехсот. Это приведет к коллапсу, потому что денег у народа нет, и многие открыто заявляют: "Мы платить не будем", потому что население страны реально бедное. У народа выбор: с мизерной пенсии или зарплаты платить за питание, медикаменты или оплатить коммунальные платежи – денег на все не хватает. Придется объединяться и приходить в дома Гройсмана, (президента Украины Петра) Порошенко – там тепло, там есть горячая вода – и спрашивать у них. Если вы не в состоянии обеспечить нормальный уровень жизни, то уходите! Вспоминаются циничные заявления Порошенко, когда-то он читал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия…". А сегодня Киев немытый, во многих городах Украины не будет тепла. Этот циник сегодня издевается над украинским народом, поднял в угоду МВФ цену до 8,5 тысячи гривен – неподъемную для украинского народа", – сказал Владимир Олейник.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.