"Пусть бросаются на амбразуру". Эксперт о британском ответе "Армате"

Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" – прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), который разработан на основе боевой машины Challenger 2, сообщает немецкий журнал Focus.
Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой старый парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году.
При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".
Для создания достойного соперника для "Арматы" западным странам еще понадобится определенное время, заключает Focus.
В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов оценил возможности ВПК Великобритании.
"Британский оборонно-промышленный комплекс построен, между прочим, фактически по советским лекалам, и в нем все находится в руках компании ВАЕ Systems. Если в этой компании найдется достаточно сил для того, чтобы совершить технологический рывок и догнать российский оборонно-промышленный комплекс (который, безусловно, обогнал всех на много лет вперед), то мы еще посмотрим, смогут ли они это сделать. Пока нет ощущения, что у них есть достаточно для этого сил. Если они привлекут сторонние силы, то, может, какое-то количество времени они сократят. Но сделать мгновенный рывок они не смогут. Приведу пример: две крупные европейские оборонные компании – немецкая Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter – объединили усилия для того, чтобы создать танк, который может противостоять "Армате". Две страны, самые сильные в техническом, технологическом и промышленном отношении в Европе. У них поодиночке для этого не хватает сил. Так что пусть британцы "бросаются на амбразуру". Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Иван Коновалов.
За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.