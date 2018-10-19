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"Пусть бросаются на амбразуру". Эксперт о британском ответе "Армате"

(обновлено: 16:58 19.10.2018)
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© Фото : BAE SystemsБоевая машина Challenger 2Боевая машина Challenger 2
© Фото : BAE Systems
Британия ответит российской "Армате" танком "Черная ночь", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов оценил возможности британского ВПК.

Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" – прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), который разработан на основе боевой машины Challenger 2, сообщает немецкий журнал Focus

Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой старый парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: "Армата" к нам "пришла из космоса"
В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.

При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".

Для создания достойного соперника для "Арматы" западным странам еще понадобится определенное время, заключает Focus.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов оценил возможности ВПК Великобритании.

"Британский оборонно-промышленный комплекс построен, между прочим, фактически по советским лекалам, и в нем все находится в руках компании ВАЕ Systems. Если в этой компании найдется достаточно сил для того, чтобы совершить технологический рывок и догнать российский оборонно-промышленный комплекс (который, безусловно, обогнал всех на много лет вперед), то мы еще посмотрим, смогут ли они это сделать. Пока нет ощущения, что у них есть достаточно для этого сил. Если они привлекут сторонние силы, то, может, какое-то количество времени они сократят. Но сделать мгновенный рывок они не смогут. Приведу пример: две крупные европейские оборонные компании – немецкая Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter – объединили усилия для того, чтобы создать танк, который может противостоять "Армате". Две страны, самые сильные в техническом, технологическом и промышленном отношении в Европе. У них поодиночке для этого не хватает сил. Так что пусть британцы "бросаются на амбразуру". Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Иван Коновалов.

Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военный эксперт оценил "секретное оружие" танка Т-14 на базе "Арматы"
Основной боевой танк Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

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