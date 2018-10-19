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Религиовед: ситуация на Украине грозит непредсказуемыми последствиями

(обновлено: 16:11 19.10.2018)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской Лавры. 14 октября 2018Сотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской Лавры. 14 октября 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения на ситуацию.

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. Заявление опубликовано на сайте РПЦЗ. 

Андреевская церковь. Киев, Украина
© РИА Новости
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Отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", – заявили архиереи.

Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Андреевская церковь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В заявлении синода, в частности, отмечается, что, высказав свое намерение установить ставропигию своей Церкви на Украине, Константинополь таким образом вторгся на каноническую территорию другой поместной Церкви, что "само по себе является вопиющим антиканоническим самоуправством, поскольку cинод Константинопольской церкви не имеет на подобные действия ни власти, ни права".

РПЦЗ – самоуправляемая часть Русской православной церкви. 

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik предупредил, что нынешняя ситуация на Украине чревата конфликтом с непредсказуемыми последствиями. 

"Я этого очень опасаюсь. Прекращение евхаристического общения, совместных молитв – это дело внутрицерковное, а вот если начнется на Украине "передел церковной собственности", то это чревато очень серьезными осложнениями. Приходов УПЦ МП на Украине в разы больше, чем приходов двух неканонических церквей. И понятно, что если в случае провозглашения автокефалии будут попытки изъятия имущества у приходов УПЦ МП, то последствия могут быть непредсказуемые. Ведь это будет не просто конфликт имущественный, он неизбежно приобретет характер религиозного конфликта, и градус напряженности неизбежно будет очень велик", – сказал Юрий Табак.         

Основу для потенциального конфликта создало украинское государство еще в 90-е годы, считает он. 

"В сложной ситуации, когда на Украине с начала 90-х годов фактически появились три православные церкви – каноническая УПЦ МП, новообразованная самопровозглашенная УПЦ КП и существующая с 20-х годов ХХ века непризнанная УАПЦ – украинское государство раздало крупные церковные здания этим трем церквам. В том числе, например, в 2000-е годы было принято решение передать УАПЦ Андреевскую церковь в Киеве, правда, по факту УАПЦ не смогла войти в обладание церковью, та сейчас закрыта на реконструкцию. Теперь украинские власти решили передать Андреевскую церковь в пользование Константинопольскому патриархату, надо полагать, как базу для будущего предоставления автокефалии. С самой Андреевской церковью проблем особых не ожидается, а вот, например, вокруг принадлежащих УПЦ МП Киево-Печерской лавры и вокруг Почаевской лавры в Тернопольской области может возникнуть очень серьезное противостояние, если неканонические церковные круги, местные радикалы или украинское государство решат изъять эту собственность. Точно так же очень большие проблемы возникнут и на всей территории Украины", – считает Юрий Табак. 

Заседание Священного Синода РПЦ. 15 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Ранее из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

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