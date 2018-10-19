Религиовед: ситуация на Украине грозит непредсказуемыми последствиями

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. Заявление опубликовано на сайте РПЦЗ.
"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", – заявили архиереи.
Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем.
РПЦЗ – самоуправляемая часть Русской православной церкви.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik предупредил, что нынешняя ситуация на Украине чревата конфликтом с непредсказуемыми последствиями.
"Я этого очень опасаюсь. Прекращение евхаристического общения, совместных молитв – это дело внутрицерковное, а вот если начнется на Украине "передел церковной собственности", то это чревато очень серьезными осложнениями. Приходов УПЦ МП на Украине в разы больше, чем приходов двух неканонических церквей. И понятно, что если в случае провозглашения автокефалии будут попытки изъятия имущества у приходов УПЦ МП, то последствия могут быть непредсказуемые. Ведь это будет не просто конфликт имущественный, он неизбежно приобретет характер религиозного конфликта, и градус напряженности неизбежно будет очень велик", – сказал Юрий Табак.
Основу для потенциального конфликта создало украинское государство еще в 90-е годы, считает он.
"В сложной ситуации, когда на Украине с начала 90-х годов фактически появились три православные церкви – каноническая УПЦ МП, новообразованная самопровозглашенная УПЦ КП и существующая с 20-х годов ХХ века непризнанная УАПЦ – украинское государство раздало крупные церковные здания этим трем церквам. В том числе, например, в 2000-е годы было принято решение передать УАПЦ Андреевскую церковь в Киеве, правда, по факту УАПЦ не смогла войти в обладание церковью, та сейчас закрыта на реконструкцию. Теперь украинские власти решили передать Андреевскую церковь в пользование Константинопольскому патриархату, надо полагать, как базу для будущего предоставления автокефалии. С самой Андреевской церковью проблем особых не ожидается, а вот, например, вокруг принадлежащих УПЦ МП Киево-Печерской лавры и вокруг Почаевской лавры в Тернопольской области может возникнуть очень серьезное противостояние, если неканонические церковные круги, местные радикалы или украинское государство решат изъять эту собственность. Точно так же очень большие проблемы возникнут и на всей территории Украины", – считает Юрий Табак.
Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.