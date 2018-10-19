Эксперт назвал приоритеты Ташкента в сотрудничестве с Москвой

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

Компании и ведомства Узбекистана и России подписали свыше 800 соглашений на общую сумму около 27 миллиардов долларов. Эксперт Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношениях двух стран начался новый этап.

Компании, ведомства и организации Узбекистана и России подписали в Ташкенте более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов в ходе первого межрегионального форума двух стран, сообщает в пятницу министерство экономики республики.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

В четверг в ташкентском "Узэкспоцентре" открылся первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Форум проходит в рамках визита в республику президента России Владимира Путина 18-19 октября.

По данным министерства, в частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров, уточнили в Минэкономики.

В сфере финансово-банковских отношений подписано шесть соглашений на 864,6 миллиона долларов.

По данным организаторов, в форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik отметил, что экономические и политические отношения двух стран в последние годы активно развиваются.

"В последние годы отношения Узбекистана и России получили дополнительный импульс. В 2016 году президентом Узбекистана был избран Шавкат Мирзиеев, который серьезно пересмотрел политику государства в экономической сфере и взял курс на расширенное сотрудничество со всеми стратегическими партнерами, особенно с Россией. И за эти два года экономические и политические отношения стали более активно развиваться", – сказал Дмитрий Александров.

По его словам, для Узбекистана приоритетом является развитие сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий.

"Для Узбекистана очень важно сотрудничество с Россией в высокотехнологических областях. Руководство Узбекистана делает ставку на создание новых производств с использованием местной рабочей силы, стремится повышать ее квалификацию. По сути дела, там сейчас проводится курс на новый этап индустриализации. Еще в прошлом году были заключены соглашения с российскими партнерами о создании в Узбекистане совместных производств, в том числе в топливно-энергетической сфере. В Узбекистане сейчас есть и автомобильная промышленность, которой в таком виде не было до получения независимости. В стране производятся как легковые автомобили зарубежных марок, так и грузовики, в прошлом году были заключены соглашения о сотрудничестве с КАМАЗом. То есть, идет развитие сотрудничества на всех направлениях", – заключил Дмитрий Александров.