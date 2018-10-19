Эксперт о "Северном потоке-2": Меркель будет кивать США, а делать по-своему

США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский высказал мнение о том, прислушаются ли европейцы к требованиям Вашингтона.

Поддержка европейскими странами "Северного потока-2" неприемлема, это углубляет энергетическую зависимость от России, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2"", – сказал Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский высказал мнение о том, прислушаются ли в Европе к требованиям Вашингтона.

"Об этом речь идет уже больше года, но думаю, что в данной ситуации это один из тех немногих случаев, когда инициатива исходит от самого (президента США) Дональда Трампа, хотя он предпочитает это озвучивать чужими устами. Трамп – глава "корпорации Америка", и он всегда будет лезть туда, где есть возможность заработать. Хотя априори все трансатлантические поставки СПГ убыточны, и Европа это прекрасно понимает. А (канцлер Германии Ангела) Меркель понимает это лучше всех. Учитывая то, что у нее сложились с Трампом не лучшие отношения, я не думаю, что она будет эту тему рассматривать всерьез. Конечно, здесь есть определенные риски, что будут санкции. Но этот вопрос принципиальный, потому что у Германии экспортноориентированная экономика, очень энергоинтенсивная. Поэтому Меркель может кивать головой – она не будет лезть на рожон, но будет делать все по-своему. Она будет проталкивать "Северный поток-2", потому что на сегодняшний день Германия – это самая заинтересованная страна в этом проекте", – сказал Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Представители американской власти ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.