Эксперт о "Северном потоке-2": Меркель будет кивать США, а делать по-своему

Поддержка европейскими странами "Северного потока-2" неприемлема, это углубляет энергетическую зависимость от России, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский высказал мнение о том, прислушаются ли в Европе к требованиям Вашингтона.
"Об этом речь идет уже больше года, но думаю, что в данной ситуации это один из тех немногих случаев, когда инициатива исходит от самого (президента США) Дональда Трампа, хотя он предпочитает это озвучивать чужими устами. Трамп – глава "корпорации Америка", и он всегда будет лезть туда, где есть возможность заработать. Хотя априори все трансатлантические поставки СПГ убыточны, и Европа это прекрасно понимает. А (канцлер Германии Ангела) Меркель понимает это лучше всех. Учитывая то, что у нее сложились с Трампом не лучшие отношения, я не думаю, что она будет эту тему рассматривать всерьез. Конечно, здесь есть определенные риски, что будут санкции. Но этот вопрос принципиальный, потому что у Германии экспортноориентированная экономика, очень энергоинтенсивная. Поэтому Меркель может кивать головой – она не будет лезть на рожон, но будет делать все по-своему. Она будет проталкивать "Северный поток-2", потому что на сегодняшний день Германия – это самая заинтересованная страна в этом проекте", – сказал Владимир Рожанковский.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Представители американской власти ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.