Эксперт объяснил, зачем Демпартии США новые санкции против России

Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия готовит новые санкции против РФ. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев.

Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия, членом которой он является, готовит новые санкции против России. Такое заявление он сделал в интервью Handelsblatt.

При этом Мерфи признал, что его однопартийцы считают уже введенные Вашингтоном ограничительные меры недостаточными, поскольку они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы. По его словам, в связи с этим среди демократов распространена точка зрения, что Россия "легко отделалась".

"Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции", – подчеркнул Мерфи.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два". Он добавил, что Америка в этом вопросе "очень тесно работает с европейскими союзниками".

Руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление губернатора Нью-Джерси.

"Эти заявления отражают реалии идущей в США предвыборной борьбы. Сейчас там, особенно среди демократов, очень модно выступать с жесткими заявлениями в адрес России и ратовать за ужесточение санкционных мер. Причем эта линия продолжится независимо от итогов выборов в конгресс. Если демократы получат большинство, то они будут навязывать конгрессу принятие более жестких мер в отношении России. Если же демократы проиграют республиканцам, они будут выступать с критикой республиканцев и администрации (президента Дональда) Трампа за то, что те якобы недостаточно жестко действуют. То есть российский фактор стал важнейшим элементом внутриполитической борьбы с США, и от этого пока никуда не уйти", – сказал Борис Шмелев.

Отношения между Россией и западными странами обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Иностранные партнеры обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели ряд экономических ограничений. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.