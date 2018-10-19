"Будет, чем ответить". Эксперт о российской доктрине ядерного сдерживания

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только для ответного удара. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Рожин отметил, что конечная цель российской концепции – сохранение существующей архитектуры безопасности.

Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, заявил президент Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

Президент отметил, что в российской концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара, подобные виды вооружений могут быть применены только для ответного удара.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полётов и время падения боеголовок на территорию России.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что конечная цель российской концепции использования ядерного оружия – сохранение существующей архитектуры безопасности.

"Об этом уже неоднократно заявлялось и нашим политическим руководством, и нашими военными. Наша стратегическая концепция – оборонительная: развивая силы ядерной триады, совершенствуя средства доставки и сами ядерные устройства, Россия ставит целью сохранение стратегического паритета с США и их союзниками, сохранение стабильной архитектуры ядерной безопасности. Россия стремится сохранить стабильность, которую разрушают США путем создания их новой системы ПРО, путем подрыва договоров серии СНВ, а также разработкой принципиально новых систем ядерного оружия. В частности, как об этом сообщали СМИ, созданием миниатюрных ядерных зарядов для применения в районах локальных конфликтов. Все это втягивает мир в новую гонку ядерных вооружений. Мы против этого, мы за сохранение существующего статуса-кво, но в случае нападения на страну у нас будет, чем ответить", – заключил Борис Рожин.