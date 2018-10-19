Военный эксперт: "Армата" к нам "пришла из космоса"

Британия представила ответ на российский танк "Армата" – прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), сообщили СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" – прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), который разработан на основе боевой машины Challenger 2, об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой старый парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году.

В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.

При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока что не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".

По итогу, для создания достойного соперника для "Арматы" западным странам еще понадобится определенное время, заключает Focus.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в Британии представлен прототип нового танка.

"То, что в Британии разрабатывается новый танк, нам известно уже лет двадцать. Англичане долго копаются в этом, им помогали и американцы. Но посмотрите, сколько времени прошло, а ничего сенсационно нового нет. Концепция танка осталась та же, просто добавили достаточно много электроники, поставили кондиционеры. Пушка – старая, пулеметы те же. Правда, двигатель существенно поправили по количеству лошадиных сил. Еще им удалось продвинуться по части боеприпасов, они делают боеприпасы еще второго-третьего поколения, мы давным-давно это прошли", – рассказал Виктор Баранец.

По его словам, новой британской модификации не удастся даже приблизиться к ТТХ "Арматы".

"Когда появилась наша "Армата", мировой танковый рынок вздрогнул. Многие страны стали пытаться дать свой ответ – такие попытки были в Германии, в Америке работают над этим. Но пока по тактико-техническим характеристикам, которые заявлены у Т-14, мы ушли очень далеко вперед. В том числе и по сравнению с тем, чего достигли британцы в своей модификации старого танка Challenger 2… Мне довелось посидеть в кабине "Арматы" и могу сказать, по первым впечатлениям, что этот танк просто к нам "пришел из космоса". Осталось доработать очень немногие детали – и будем принимать его в боевой строй. Даже скажу больше: есть намерение проверить этот танк в реальных боевых условиях. А что касается их "Черной ночи", то она, я думаю, еще долго будет оставаться "черной" и мы еще очень долго не узнаем, что это за машина", – заключил Виктор Баранец.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.