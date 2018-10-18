Политолог: Запад хочет играть ядерной страной, как мячиком? Тогда без обид

Президент Владимир Путин исключил нанесение Россией превентивного ядерного удара. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев отметил, что Запад слишком вольно пытается обращаться с ядерной державой.

Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

Президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил Путин.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев отметил, что Запад слишком вольно пытается обращаться с одной из самых крупных ядерных держав.

"Есть то, что резко разделяет наши элиты, политический класс и в целом Россию от Запада. Это то, что там считают: со статусом России как ядерной державы можно не считаться. Для примера: Европа и США зачастую используют Россию в качестве инструмента внутриполитической борьбы. То есть они бросаются, как мячиком, ядерной страной. Это не то, чтобы риск, это кошмар. Потому что речь идет о крупнейшей по территории стране, имеющей равный с США ядерный потенциал, которую они пытаются использовать в борьбе республиканцев с демократами, Меркель с Европой и так далее. Так чего тут ждать? Рано или поздно это обязательно выльется в некий кризис. Владимир Путин предупреждает: если вы так вольно обращаетесь с ядерной державой, то тогда без обид – мы будем отвечать, и наш ответ займет несколько секунд. И эти риски объективные. То есть Запад разжигает костер на складе со спиртом и бензином, там бегают с факелами и кидают их друг в друга. Вот в чем проблема", – сказал Андрей Суздальцев.