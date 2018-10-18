"В состоянии угара". Политолог о принятом Радой законе о нарушении границы

Верховная рада Украины приняла закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы. В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя ОП Республики Крым Александр Форманчук оценил решение украинских парламентариев.

Верховная рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами "страны-агрессора". Такое решение поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц – от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию – ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук оценил действия украинских парламентариев.

"Создается впечатление, что в Верховной раде депутаты соревнуются между собой, кто больше ненавидит Россию. Теперь этот закон о пересечении госграницы… Ну кто это будет определять: законно или незаконно? Ведь нельзя запретить связи между нашими народами – родственные, дружеские. Уже и так нанесен громадный ущерб нашим межгосударственным отношениям. Но ведь люди остаются людьми. Запретить им общаться просто невозможно никаким законом. Поэтому, чем больше будет принято таких "соревновательных" законов и нагнетания русофобии, тем быстрее наступит банкротство всей этой политики, банкротство этой правящей украинской элиты, которая прибывает в состоянии националистического угара. Понятно, что это состояние подхлестывается предстоящими выборами, а еще очень хочется понравиться Вашингтону, потому что все "варится" в основном там. А здесь нужно доказывать свою преданность", – сказал Александр Форманчук.