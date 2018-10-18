Политолог: Россию не победить никому, и уж тем более Петру Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую делегацию в ПАСЕ с "победой" над Россией. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что лидеру Украины не достает побед накануне активной фазы предвыборной гонки.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поблагодарил их за работу. Заявление приводится на сайте главы государства.

"Я инициировал эту встречу для того, чтобы поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу", – сказал Порошенко украинским парламентариям.

По его словам, "сценарий" Москвы заключался в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге, но сейчас в России "растеряны и не знают, что делать".

Ранее члены делегации Украины на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой и при этом выкрикивали националистские лозунги. Депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться. Глава делегации Владимир Арьев закрыл перед Скабеевой дверь, заявив, что вход в комнату запрещен тем, кто поддерживает "оккупацию Крыма".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Порошенко о "победе" в ПАСЕ над Россией.

"Это очередное безумное заявление украинского президента. Видимо, Порошенко самому не достает побед накануне активной фазы предвыборной гонки, поэтому он занимается словоблудием на внешнеполитическую тематику. Как всегда Петр Алексеевич затрагивает тему России. Видимо, он не может говорить о внутриполитической ситуации на Украине. Она находится в таком кризисном состоянии, что об этом украинский лидер предпочитает умалчивать. Никакой победы над РФ нет. Никому Россию не победить, и уж тем более Петру Порошенко – человеку, полностью зависимому от западных кураторов. Его заявление смешное. Он уже не знает, как привлечь к себе внимание. Он пользуется заезженной антироссийской пластинкой, потому что ему нечего сказать собственному избирателю. Ведь на Украине во время его президентства экономические показатели только ухудшились, страна находится в состоянии затяжного экономического и политического кризиса. У Порошенко нет побед, ему нечем похвастаться, он ничего не сделал позитивного для собственного народа", – сказал Иван Мезюхо.