Украинский политолог: процесс получения томоса – не "на ровной дороге"

Петр Порошенко заявил, что передача Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату будет способствовать получению автокефалии. Заявление президента Украины прокомментировал в эфире радио Sputnik украинский политолог Руслан Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Верховной рады за принятие закона о передаче Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату и выразил уверенность, что такое решение будет способствовать получению томоса об автокефалии.

Ранее Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения. В четверг парламент Украины принял со второй попытки закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Такое решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его представительства. Мы еще на шаг приблизились к цели – получению томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Спасибо Верховной раде, которая поддержала соответствующий мой законопроект", – написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter

По его словам, представительство Константинопольского патриархата в Киеве будет способствовать поддержке Украины во время создания независимой поместной православной церкви.

Позже представители "Оппозиционного блока" внесли в Верховную раду документ об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Таким образом депутаты заблокировали подписание постановления спикером Рады и президентом до того, пока их обращение не рассмотрит парламент.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В какой-то степени президент (Петр Порошенко – ред.) прав. Конечно, передача Андреевской церкви повысит вовлеченность Константинопольского патриарха в украинские дела, его заинтересованность в этой ситуации. И соответствующим образом возможное финальное решение о предоставлении того или иного варианта томоса – а их сегодня существует несколько – этот шаг приближает. Но в то же время говорить, что этот процесс завершен или даже что он уже вышел на ровную дорогу, рано. Рано и в силу внутренней конкуренции между религиозными общинами, которые, как предполагается, будут создавать новую церковь, и в силу неопределенности относительно формы, которую эта церковь может приобрести. Будет ли это экзархат, будет ли это какая-то автономия с митрополитом во главе, будет ли это патриархия. Ну и в силу того, что украинское общественное мнение как минимум разделено напополам и даже больше. Большинство украинцев считает, что государство не должно вмешиваться в религиозные дела, и плюс к этому значительная часть украинцев, в том числе из числа людей религиозных, не поддерживают идеи создания сегодня новой церкви", – отметил Руслан Бортник.

Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе на правом берегу Днепра. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической религиозной структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.