"Тенденция сохраняется". Эксперт о сотрудничестве России и США в космосе

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме Байконур перед стартом экипажа МКС-57/58. 10 октября 2018

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме Байконур перед стартом экипажа МКС-57/58. 10 октября 2018

Глава НАСА Джим Брайденстайн высоко оценил сотрудничество с Россией по космосу, несмотря на аварию "Союза". В эфире радио Sputnik научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что это сотрудничество только расширяется.

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что сотрудничество США и России по космосу находится на высокой точке, несмотря на аварию "Союза" 11 октября. По словам Брайденстайна, хотя полет к МКС не удался, следует считать большим успехом безопасное возвращение космонавтов на Землю.

"Эта миссия – не только научная и исследовательская, но и дипломатическая. Мы видим, что наши страны во многих случаях не идут одним курсом, наши интересы во многом расходятся, но в исследовании космоса мы всегда могли оставить эти разногласия позади и плотно совместно работать. Это было ясно видно", – сказал Брайденстайн.

Он рассказал, как российские специалисты обнимались с американцами в Центре управления полетами, когда стало ясно, что космонавты приземлились удачно и находятся в безопасности. "На это стоило посмотреть", – сказал глава НАСА.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал мнение, что политика не влияет на сотрудничество России и США в космической сфере.

"Наше сотрудничество продолжается, и до сих пор никакие политические неприятности по существу не влияли на сотрудничество в области космической деятельности. Более того, в периоды заметных политических обострений мы начинали новые проекты. И эта тенденция – независимость нашего сотрудничества от всяких передряг в политике – сохраняется. Примером может послужить проект "Венера-Д". Этот российско-американский проект предполагает отправку робота на Венеру, и даже не одного, а нескольких. С учетом достижений в области технологий и Россия, и США рассчитывают получить новые, очень важные результаты по исследованию Венеры. Предполагается осуществить запуск в 2026 году, все технические возможности для этого есть, здесь все замечательно. Сотрудничество продолжается, нет никаких признаков, что оно будет свертываться. Наоборот, оно только расширяется", – сказал Натан Эйсмонт.

В четверг, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле, они не пострадали.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали ранее источники РИА Новости.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Россия приостановила пуски с экипажами на борту.