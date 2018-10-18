"Тенденция сохраняется". Эксперт о сотрудничестве России и США в космосе

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что сотрудничество США и России по космосу находится на высокой точке, несмотря на аварию "Союза" 11 октября. По словам Брайденстайна, хотя полет к МКС не удался, следует считать большим успехом безопасное возвращение космонавтов на Землю.
Он рассказал, как российские специалисты обнимались с американцами в Центре управления полетами, когда стало ясно, что космонавты приземлились удачно и находятся в безопасности. "На это стоило посмотреть", – сказал глава НАСА.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал мнение, что политика не влияет на сотрудничество России и США в космической сфере.
"Наше сотрудничество продолжается, и до сих пор никакие политические неприятности по существу не влияли на сотрудничество в области космической деятельности. Более того, в периоды заметных политических обострений мы начинали новые проекты. И эта тенденция – независимость нашего сотрудничества от всяких передряг в политике – сохраняется. Примером может послужить проект "Венера-Д". Этот российско-американский проект предполагает отправку робота на Венеру, и даже не одного, а нескольких. С учетом достижений в области технологий и Россия, и США рассчитывают получить новые, очень важные результаты по исследованию Венеры. Предполагается осуществить запуск в 2026 году, все технические возможности для этого есть, здесь все замечательно. Сотрудничество продолжается, нет никаких признаков, что оно будет свертываться. Наоборот, оно только расширяется", – сказал Натан Эйсмонт.
В четверг, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали ранее источники РИА Новости.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
Россия приостановила пуски с экипажами на борту.