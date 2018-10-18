Врач-психотерапевт предложил метод профилактики ЧП в учебных заведениях

Национальный родительский комитет намерен просить ввести в вузах и колледжах ставки психологов, сообщили в организации. Врач-психотерапевт Александр Федорович в эфире радио Sputnik рассказал о возможных методах профилактики трагедий, подобных керченской.

Предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи, реально, для этого необходимо ввести в вузах и колледжах ставки психологов, Национальный родительский комитет намерен просить об этом профильные министерства, заявила РИА Новости глава организации Ирина Волынец.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.

"Одним из способов решения проблемы мы видим введение ставки психолога в среднетехнических учебных заведениях, в колледжах. И в вузах, кстати, тоже нужны психологи, потому что заканчивают их в возрасте 23 лет, это, в принципе, возраст достаточно сложный, становление личности… Мы планируем написать письмо в министерство просвещения и в министерство науки с этой инициативой", – сказала Волынец.

Она подчеркнула, что "если детьми не заниматься, они попадают под деструктивные влияния".

"Все происходит от безнадзорности, неприкаянности наших детей… Внеурочная, внешкольная занятость должна достигнуть 100% в России. 100% детей и подростков должны иметь возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, в кружках", – добавила собеседница агентства.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович в эфире радио Sputnik отметил, что полностью согласен с необходимостью профилактики ЧП в учебных заведениях.

"Во все времена вопросы безопасности решались, прежде всего, с позиции профилактики. Рамки металлоискателя абсолютной защиты не дают. После этих трагических событий (в Керчи – ред.) эта тема всколыхнется, ужесточатся проверки, но само по себе это нигде и никогда не срабатывало. В этом году на сдаче ЕГЭ были беспрецедентные акции по проверке входящих, уровень стресса достиг апогея, дело заканчивалось скорой помощью. Но если школьник захочет возразить, он это сделает. Чтобы досмотреть рюкзак, нужны основания, пищащая рамка – не основание для досмотра. По закону нигде не могут досматривать без достаточных оснований, даже представители власти… Поэтому упор на профилактику оптимален", – сказал Александр Федорович.

По его словам, психологическая наука может внести значительный вклад в профилактику трагедий и при этом не обязательно опираться лишь на штатных психологов учебных заведений.

"Мы понимаем, что на практике психолог в учебных заведениях часто является фигурой номинальной. Но можно ввести, например, варианты удаленного тестирования. Скажем, в начале и конце учебного года, когда дети сдают контрольные работы, взять 15 минут на заполнение элементарного теста по выявлению детей и подростков из группы риска. Это позволит контролировать ситуацию, и в этом нет ничего сверхъестественного. Почему не создать какую-то систему? При этом все можно сделать тонко, позитивно. Это результат, который нужен нам всем. Тогда мы не будет сталкиваться с такими трагедиями", – уверен Александр Федорович.