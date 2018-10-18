"Все достаточно просто". Эксперт о невозможности учений НАТО на Азове

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о невозможности проведения учений НАТО в Азовском море. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что у Киева сейчас главный тренд – рвать все договоры с Россией.

Украина не может проводить совместные учения с НАТО в Азовском море, потому что для этого нужно разрешение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Paris Match, Figaro и RT France.

По словам министра, НАТО ведет активную деятельность у российских границ: накапливает вооружение, модернизирует транспортную инфраструктуру в Европе для тяжелого вооружения США, силы альянса проводят "откровенно провокационные учения" на Украине, в Грузии и в Черном море.

Азовское море, которым активно пользуются суда обоих государств, в последние дни находится в зоне повышенного внимания со стороны Киева. Президент Украины Петр Порошенко ранее оценил учения ВСУ на побережье Азовского моря (9-12 октября) на "12 баллов" и заявил о готовности армии к отражению "российской агрессии". Он поручил правительству подготовить документы о границах с Россией в Азовском море.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов напомнил, что согласно прежним договоренностям между РФ и Украиной, пройти через Керченский пролив могут только корабли этих двух государств.

"Все достаточно просто: существует двусторонний договор с Украиной, соответственно, проход любых кораблей, а военных тем более, в Азовское море требует согласования с Россией. От этого никуда не деться. Разорвать этот договор? Для Украины это сейчас главный тренд – она рвет все договоры с Россией. Тем не менее, остается позиция России. Поэтому невозможно устроить какую-либо акцию в Азовском море без согласования с Россией. А Россия, естественно, натовцев в Азовское море не допустит", – сказал Иван Коновалов.