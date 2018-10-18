Сенатор о трагедии в Керчи: взрывчатка была подготовлена профессионально

Следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего массовое убийство в Керчи. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что юноша мог сам собрать взрывустройство, и выступил за пересмотр правил продажи оружия.

Следствие устанавливает возможных сообщников студента керченского колледжа, устроившего массовое убийство в учебном заведении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, студент не мог один устроить стрельбу и взрыв.

"Задача стоит установить, кто его готовил в данном случае к этому преступлению", – сказал Аксенов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 21 человек – 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что юноша мог самостоятельно собрать действующее взрывное устройство.

"Непонятно, как 18-летний юноша мог собрать взрывное устройство, тут нужны навыки. Это была профессионально подготовленная взрывчатка, раз он смог ее принести и взорвать. Если бы речь шла только о расстреле, надо было бы смотреть, прежде всего, на психику. А раз было еще и взрывное устройство, надо смотреть, были ли сообщники. Следователи сейчас разбираются во всем этом и я уверен, что в ближайшее время картина станет ясной", – сказал Владимир Джабаров.

По его мнению, трагедия в Керчи заставляет задуматься и о существующих правилах продажи оружия.

"Я категорический противник свободной продажи оружия, даже по разрешительным документам. Чтобы воспользоваться оружием, человек должен быть подготовленным. Даже если человек приобрел оружие, то не каждый сможет его применить для самообороны в случае нападения. Защищать нас должна полиция, прежде всего, а гражданин с оружием всегда опасен. Если он не сможет применить его правильно, то его же оружие будет направлено против него. Что касается конкретно данного случая в Керчи, то мы видим, что 18-летний человек получил разрешение на оружие… Говорят, что в 18 лет уже идут в армию, но в армии оружие применяют под жестким контролем офицеров – на полигонах, на стрельбах… С оружием в увольнительные не ходят. Я считаю, что надо ужесточить закон о продаже и распространения оружия, даже травматического", – отметил Владимир Джабаров.