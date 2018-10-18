Военный эксперт: украинские летчики боятся летать на своих самолетах

Разбившийся на Украине Су-27 был непригоден для полетов с 2009 года, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин высказал свой взгляд на ситуацию.

Разбившийся во время учений на Украине истребитель Су-27УБ исчерпал свой ресурс еще в 2009 году. Это следует из информации портала Airforce.ru, где размещена история самолетов серии Су-27.

Потерпевший крушение истребитель построили в январе 1991 года. По данным портала, изначально у этого самолета был бортовой номер "05" и он достался Украине в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на аэродроме Саки в Крыму.

Через год его передали в состав перешедшего под украинский контроль 831-го гвардейского истребительного авиационного полка (нынешняя 831-я бригада тактической авиации) в Миргороде, где он получил бортовой номер "70 синий".

В 2009-м самолет отправили на хранение из-за того, что у него истек ресурс, однако летом 2014 года истребитель расконсервировали и вновь ввели в строй 831-й бригады. При этом самолет не прошел технического обслуживания, однако получил новую украинскую камуфляжную окраску в технико-эксплуатационной части этой бригады.

Самолет разбился 16 октября в ходе учений "Чистое небо – 2018", которые проводятся на Украине с участием военных из стран НАТО. При крушении погибли два пилота – американский и украинский военнослужащие.

По информации источников украинских СМИ, перед падением летчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. Версия о недопонимании между пилотами также исключалась: украинец знал английский язык. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляют, что Су-27 был исправен.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал свой взгляд на ситуацию.

"Военная авиация – это очень дорогой вид вооруженных сил. Украина эксплуатирует старые советские самолеты. В более-менее кондиционном состоянии они поддерживаются за счет того, что постепенно одни самолеты разбирают на запчасти, переставляют узлы на три-пять самолетов в полку, чтобы хоть кто-то мог осуществлять полет. Более того, приобретаются контрафактные запчасти и узлы, которые умельцы делают в гаражах. Отсюда колоссальное количество отказов техники на украинских военных самолетах. Скажу больше, поскольку я выходец из ВВС и у меня хорошие связи с украинскими летчиками: они боятся летать на своих самолетах, поэтому заливают этот страх алкоголем. Военный летчик Украины представляет опасность и для тех, кто на земле, и для тех, кто в воздухе. Я имею в виду гражданское воздушное движение, в том числе международные трассы, которые проходят над Украиной. Конечно, жаль погибших летчиков, но то, что произошло – это закономерно", – сказал Александр Жилин.