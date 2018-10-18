Политолог рассказал, возможна ли война США с Россией или Китаем

Почти половина военных США считают, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну, свидетельствует опрос американских СМИ. Результаты опроса прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Почти половина американских военных считают, что США вскоре будут вовлечены в полномасштабную войну. Об этом свидетельствует опрос американского издания Military Times.

Согласно результатам исследования, 46 процентов американских военных считают, что их страна примет участие в войне в течение следующего года. В 2017-м такую точку зрения высказывали лишь пять процентов опрошенных.

Ровно половина опрошенных военнослужащих придерживаются мнения, что их страна не будет втянута в следующем году в серьезный военный конфликт. В прошлый раз таких было 67 процентов.

Большинство респондентов (71 процент) считают, что Россия представляет собой значительную или очень значительную угрозу для США, 69 процентов так думают о Китае. В 2017 году за Россию высказывались 53 процента, а за Китай – 45.

Наибольшей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов военные назвали кибертерроризм (89 процентов).

Результаты опроса также показали, что американские военные перестали считать серьезной угрозу со стороны Северной Кореи, причиной чему послужила политика президента США Дональда Трампа по отношению к КНДР.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что изменение настроений среди американских военных вызвано воздействием пропаганды.

"Антироссийская и антикитайская пропаганда сейчас очень активно раскручивается в американском обществе. В американских СМИ много информации о состоянии вооруженных сил России и Китая, особенно – о боеготовности российской армии. Но одно дело – боеготовность, другое – агрессивные намерения, понятно, что подобных намерений у России нет. Тем не менее, успехи России в восстановлении оборонного потенциала, в подъеме армии на современный уровень выдаются американской пропагандой за угрозу", – отметил Игорь Шатров.

По его мнению, прямое военное столкновение США с Россией или Китаем сейчас невозможно.

"Я не думаю, что у американского политического руководства будет настолько потеряно здравомыслие, что оно решится на боевые действия против Российской Федерации или КНР. Великие державы – а к ним относятся и США, и Россия, и Китай – сталкиваются постоянно. Но так уж объективно сложилось в последние десятилетия, что сталкиваются они не напрямую, а косвенно – на территории третьих стран, путем поддержки тех или иных сторон в локальных конфликтах. И это соперничество принимает форму конкуренции вооружений, конкуренции стратегических и тактических решений – но не прямого боестолкновения. В какой-то степени это находит свое отражение, например, в нынешней ситуации в Сирии. Что касается США и Китая, то нельзя исключить каких-то трений между ними, скажем, в Южно-Китайском море. Но представить себе большую войну сейчас трудно, это скорее антиутопический прогноз, такого не будет", – заключил Игорь Шатров.