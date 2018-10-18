Эксперт: у Су-57 есть то, чем не могут похвастаться истребители США и Китая

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью "Российской газете" рассказал об истребителях пятого поколения Су-57 и их вооружении.
Он также сообщил, что новейший истребитель станет эффективным средством неядерного сдерживания, благодаря установленной на нем 30-мм пушке 9-А1-4071К, которая способна отрабатывать боекомплект в любом режиме огня. Помимо этого, военный самолет сможет нести до 14 типов вооружений.
Сенатор подчеркнул, что на данный момент нет превосходящих Су-57 аналогов. По его словам, новейший истребитель классифицируют не просто, как самолет пятого поколения, а как образец "поколения пять с плюсом". При этом в летательный аппарат продолжают внедрять все новые технологии, которые эксперты причисляют к инновациям шестого поколения.
Кроме того, Бондарев заявил, что Су-57 могут также превратить в беспилотники.
Также парламентарий напомнил, что истребители уже прошли испытания в боевой обстановке в Сирии – пилотные образцы Су-57 отправили на российскую базу Хмеймим еще полгода назад.
Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik назвал отличие Су-57 от других истребителей пятого поколения.
"Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, не имеющий аналогов в мире по ряду параметров, к которым можно отнести сверхманевренность и достаточно мощный комплекс вооружений. Самолет имеет так называемую умную обшивку, которая фактически позволяет ему осуществлять машинное зрение в секторе 360 градусов, чем не могут похвастаться другие истребители пятого поколения – как то американские и китайские. Кроме того, самолет имеет не только мощное, но и современное вооружение, позволяющее ему выполнять все виды задач. И единственным его недостатком можно назвать только то, что эти истребители поставляются в наши войска в ограниченном количестве", – сказал Дмитрий Дрозденко.