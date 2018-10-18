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Эксперт: у Су-57 есть то, чем не могут похвастаться истребители США и Китая

(обновлено: 11:48 18.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне АлабиноМногофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Совфеде рассказали об истребителях пятого поколения Су-57 и их вооружении. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Дрозденко обратил внимание на некоторые наиболее значимые особенности данного самолета.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью "Российской газете" рассказал об истребителях пятого поколения Су-57 и их вооружении.

Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Вооружен Су-57 отменно. Может применять крылатые ракеты, управляемые ракеты "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное и высокоточное вооружение, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически не заметен для радиолокационного распознавания", – заявил парламентарий.

Он также сообщил, что новейший истребитель станет эффективным средством неядерного сдерживания, благодаря установленной на нем 30-мм пушке 9-А1-4071К, которая способна отрабатывать боекомплект в любом режиме огня. Помимо этого, военный самолет сможет нести до 14 типов вооружений.

Сенатор подчеркнул, что на данный момент нет превосходящих Су-57 аналогов. По его словам, новейший истребитель классифицируют не просто, как самолет пятого поколения, а как образец "поколения пять с плюсом". При этом в летательный аппарат продолжают внедрять все новые технологии, которые эксперты причисляют к инновациям шестого поколения.

Кроме того, Бондарев заявил, что Су-57 могут также превратить в беспилотники.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
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"У Су-57 огромный модернизационный потенциал – его хватит на полвека. Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета построено на принципах открытой архитектуры. По сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины", – добавил он.

Также парламентарий напомнил, что истребители уже прошли испытания в боевой обстановке в Сирии – пилотные образцы Су-57 отправили на российскую базу Хмеймим еще полгода назад.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik назвал отличие Су-57 от других истребителей пятого поколения.

"Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, не имеющий аналогов в мире по ряду параметров, к которым можно отнести сверхманевренность и достаточно мощный комплекс вооружений. Самолет имеет так называемую умную обшивку, которая фактически позволяет ему осуществлять машинное зрение в секторе 360 градусов, чем не могут похвастаться другие истребители пятого поколения – как то американские и китайские. Кроме того, самолет имеет не только мощное, но и современное вооружение, позволяющее ему выполнять все виды задач. И единственным его недостатком можно назвать только то, что эти истребители поставляются в наши войска в ограниченном количестве", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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