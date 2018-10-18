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Юрист прокомментировала отказ Лондона сотрудничать с РФ по делу Скрипалей

(обновлено: 11:22 18.10.2018)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Великобритания ответила отказом на запрос СКР о взаимной помощи в расследовании дела Скрипалей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik назвала отказ Лондона нарушением международно-правовых договоренностей.

Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании дела Скрипалей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Несколько месяцев этот запрос держали без ответа. Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации", – сказал он в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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У Сергея Скрипаля двойное гражданство – российское  и британское, но у Юлии Скрипаль  – только российское, и международные конвенции требуют от Лондона предоставить к ней доступ, напомнил глава внешнеполитического ведомства.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне поспешили обвинить в этом Россию, Москва отрицает обвинения. 

Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik отметила, что отказ от сотрудничества с Россией в расследовании "дела Скрипалей" – далеко не единственный пример нарушения западными странами международных конвенций и двусторонних договоров о правовой помощи.  

"Например, отказываются осуществлять экстрадицию российских граждан. Или по приказу американского правительства хватают по всему миру людей с самым разным гражданством и потом их не выдают. По идее, этого делать нельзя, но, тем не менее, это происходит. И потом просто чтобы узнать что-то о судьбе этих людей, порой уходят годы. Точно так же то, что сейчас происходит, является определенным нарушением международно-правовых договоренностей между государствами. Не так давно был эпизод, очень похожий на то, что сейчас происходит со Скрипалями. С нами Лондон отказался сотрудничать в расследовании смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. И точно так же мы говорили о том, что это – нарушение всех конвенций о правовой помощи, но внятной реакции от британских партнеров так и не получили. Так что можно предположить, что такие ситуации будут повторяться снова и снова… Существуют договоры о правовой помощи, и их выполнение изначально было заявлено как двусторонние обязательства государств. И то, что наши внешнеполитические партнеры по целому ряду дел в последние годы не выполняют эти обязательства – это очень симптоматично", – считает Кира Сазонова.  

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

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