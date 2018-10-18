"Культурный этноцид". Эксперт о языковой политике Киева

Украинский канал NewsOne провел опрос зрителей и узнал, на каком языке они хотели бы смотреть телевидение. Данные опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

Украинский канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и узнал, на каком языке граждане страны хотели бы смотреть телевидение.

В ходе трансляции в студию позвонили 30 250 человек. Из ответивших около 40 процентов высказались за просмотр на украинском языке, а остальные 60 – за "русский или другие языки".

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал данные опроса на украинском телеканале.

"На самом деле и эти 40 процентов – это дутая цифра. На Украине говорить на украинском языке предпочитает значительно меньшая доля населения. Я напоминаю об известном исследовании Gallup, согласно которому в конце 2000-х годов на Украине русский язык предпочитали более 80 процентов опрошенных. Примерно такая же доля пишет на Украине запросы в сети Интернет на русском языке. Это более надежные данные, чем звонок в студию", – сказал Эдуард Попов.

Но киевские руководители не спешат признавать реальность, отметил он.

"На территории Украины существует реальное двуязычие с общим преобладанием русского языка, а в Буковине и Закарпатье еще и местных национальных языков – румынского и венгерского. Но киевские руководители не спешат признавать реальность. И вопреки нормам современной Европы, куда они, как они говорят, стремятся, Киев продолжает политику, которую можно назвать культурным этноцидом – уничтожением этнического своеобразия населения собственной страны", – сказал Эдуард Попов.