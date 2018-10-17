Эксперт о контракте на поставку СПГ из США: Польша "ведет игру"

Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США. В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение, что так Варшава формирует переговорную позицию перед заключением нового соглашения с РФ.

Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк. Он уточнил, что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке, и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн – это около 25 танкеров в год, а после регазификации – 2,7 млрд кубометров голубого топлива. Стоимость пока не разглашается.

В сентябре президент США Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".

Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве "Северного потока-2" "затягивают петлю" на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву, и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.

При этом Россия остается основным поставщиком газа для Польши. За последние полгода страна нарастила импорт из РФ на 0,4 млрд кубометров. Заключенный еще в 1996 году контракт между PGNiG и "Газпромом" предполагает поставку до 10 млрд кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 млрд кубометров. Контракт действует до 2022 года.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение, что Варшава формирует переговорную позицию для заключения нового соглашения с Москвой.

"В Польше говорят, что они покупают американский СПГ на 30% дешевле российского газа. Этого быть, конечно, не может – и по экономике, и по всему. По-видимому, такими сообщениями преследуется пропагандистская цель: показать, мол, наконец-то американский газ на подходе. Польше надо что-то делать с их терминалом в Свиноуйсьце, который не заполнен. Сейчас в Польше импорт российского газа растет, и на подходе подписание нового соглашения. Были заявления, что они не будут продлевать контракт, затем заявляли, что будут. То есть, по-видимому, они формируют переговорную позицию. Таково мое ощущение. У них идет игра: то в плюс, то в минус. Мне кажется, надо воспринимать это как некую торговую деятельность. Польша хочет быть требовательным партнером, думает это разменять на что-то коммерческое", — сказал Владимир Фейгин.