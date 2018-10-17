Крымский депутат: Киев "победил" в ПАСЕ? Нет, он ее дискредитировал

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал победой Киева ситуацию, которая сложилась между Россией и ПАСЕ.
"Я когда общался с нашей делегацией, сказал: "На войне, как на войне. Мы должны победить". В данном случае, кто мне говорит, что существуют такие правила или другие правила, существует процедура… я считаю, что для нас это безусловно победа… поскольку этот вопрос (возвращения делегации РФ в ПАСЕ – ред.) отодвинут на далекую перспективу", – сказал Климкин.
Ранее представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой в конструктивном ключе и выкрикивали националистские лозунги.
"Парламентарии могут себе это (эмоции – ред.) позволить. Каким образом – это конечно вопрос к ним. Но все что дает нам победу должно применяться", – сказал Климкин.
В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал это заявление.
"От представителей украинской власти мы слышим очередное пустословие. За этой риторикой стоят лишь домыслы, изощренные фантазии украинского чиновника. В отношениях ПАСЕ и РФ украинский вопрос играет исключительно спекулятивную роль, а сама Украина никоим образом не влияет на эти отношения. Другой вопрос, что Украина является поводом – Украину в ПАСЕ используют как разменную монету, как фактор провокаций, манипуляций… Поведение представителей Украины на различных международных площадках является дискредитацией самих этих площадок, в том числе и ПАСЕ. Можно вспомнить еще и Генассамблею ООН, угрозы, которые звучат от представителей Украины в адрес российской делегации. А Климкин не приводит никаких фактов, поэтому считаю, что его слова – это лишь желания украинских политиков", – сказал Владислав Ганжара.