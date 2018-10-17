Волонтер: в Керчи организована сдача крови для пострадавших в колледже

В результате нападения в керченском колледже, по последним данным, погибли 19 человек, десятки ранены. В эфире радио Sputnik представитель волонтерского штаба "Молодой гвардии" в Керчи Денис Трикоз рассказал о помощи пострадавшим.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал страшной трагедией массовое убийство студентов колледжа в Керчи и пообещал помощь родственникам.

"Для Крыма это страшная трагедия, к сожалению. Конечно, будет оказана родственникам помощь, единственное, чего мы не можем сделать, это вернуть жизни. Для нас всех это шок, на самом деле, такого никогда не было", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник в политехническом колледже в Керчи произошла стрельба и подрыв самодельного взрывного устройства. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Сообщается, что причастным к инциденту может быть студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу из ружья, а позже взорвал самодельное устройство в столовой техникума. Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, он покончил с собой.

В результате атаки, по последним данным, погибли 19 человек. Как отмечали в СК, осмотр тел погибших говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений.

Еще несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, их экстренно оперируют. Еще 16 человек – в тяжелом состоянии.

Представитель волонтерского штаба "Молодой гвардии" в Керчи Денис Трикоз в эфире радио Sputnik рассказал о помощи пострадавшим.

"Волонтеры от "Молодой гвардии" организовали сдачу крови. На данный момент в Центре переливания крови говорят, что кровь не нужна. Еще час назад там говорили, что нужна кровь с отрицательным резус-фактором, активисты "Молодой гвардии" ее сдали. Сейчас принимается кровь у родственников пострадавших. Сегодня вечером и завтра с утра мы – на связи с администрацией, будем определяться по дальнейшим действиям. Мы готовы оказать психологическую помощь родственникам, подежурить рядом с ними, можем собрать необходимые вещи, медикаменты. Пока такой необходимости нет. Мы следим за ситуацией", – сказал Денис Трикоз.