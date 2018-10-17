Эксперт: взрыв в колледже в Керчи мог быть спланирован не одним человеком

Следствие не исключает, что к взрыву в Керчи могли быть причастны несколько человек. В эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов привел факты, которые могут подтверждать эту версию.

Идет поиск возможных организаторов и исполнителей взрыва в политехническом колледже в Керчи, расстрелявший людей в колледже Владислав Росляков мог быть не один, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших и приблизительно о 50 пострадавших.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что причастным к инциденту в Керчи может быть студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа. Предположительно, он застрелился "из находящегося рядом с ним помпового ружья".

"Предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва", – говорится в сообщении.

Уголовное дело в связи со взрывом в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, сообщили в СК.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета Комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов прокомментировал ситуацию.

"Есть записи видеокамер, на которых зафиксирован молодой человек с рюкзаком, который проходит в здание колледжа. Он одет в черную накидку с капюшоном, но капюшон не на голове. Затем камера фиксирует его в коридоре с ружьем в руке, он уже снял верхнюю одежду. Все это напоминало бы стандартные разборки со стрельбой в школе, если бы не подрыв самодельного взрывного устройства. Он проник в здание в 11.40, стрельбу начал в 11.43, то есть у него были три минуты, чтобы раздеться, заложить СВУ. Получается, что он просто закинул его в столовую, и, скорее всего, сделал это уже после стрельбы, когда кончились патроны. Думаю, все это могло быть спланировано не одним человеком – он мог выполнять отвлекающую функцию, а основную могли выполнять совершенно другие люди", – сказал Дмитрий Ефимов.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

В республику направлен Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

В городе объявят трехдневный траур.