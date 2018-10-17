Эксперт о взрыве в Керчи: террористическая война в самой циничной форме

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

В колледже в Керчи сработало взрывное устройство, есть погибшие и раненые. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что ответ на этот теракт должен быть крайне жестким.

В колледже в Керчи сработало взрывное устройство, более 10 человек погибли, около 50 ранены. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", – сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, среди погибших – и дети, и педагоги.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik назвал теракт в Керчи продолжением необъявленной террористической войны против России.

"После нападения террористических групп на школу в Беслане (1-3 сентября 2004 года – ред.) у нас не было терактов в школах и колледжах, поэтому это крайне резонансное событие, тем более произошедшее в Крыму, что тоже носит острый характер в свете событий последних лет и взаимоотношений с нашими соседями. Этот теракт говорит только о том, что необъявленная террористическая война против нашей страны продолжается, приобретая самые циничные и жестокие формы. Ответ на это должен быть абсолютно здравым, соразмерным и крайне жестким по отношению к людям, которые совершали данное террористическое действие против граждан Российской Федерации", – сказал Иосиф Линдер.