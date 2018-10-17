Сенатор от Крыма прокомментировал задержание вице-премьера Нахлупина

В Москве правоохранительные органы задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. В эфире радио Sputnik член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что борьба с коррупцией идет в республике непрерывно.

Крымский вице-премьер Виталий Нахлупин задержан силовиками в Москве. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на странице в Facebook.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это Государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия "Крымэнерго", "Крымгазсети"", – написал Аксенов.

Он выразил уверенность, что "правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица".

Аксенов отметил, что местные органы власти оказывают следствию необходимое содействие, предоставляют документы и информацию.

"Неприкасаемых нет и не будет. <…> Все, кто преступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо", – подчеркнул глава Крыма.

Как сообщается на сайте правительства республики, вице-премьеру региона вменяют получение взятки.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что борьба с коррупцией идет в республике непрерывно.

"С самого начала, с момента воссоединения Крыма с Россией, мы говорили, что главное для нас – это борьба с коррупцией, и все это время этими вопросами мы занимались постоянно. Считаю, что в первые годы ситуация была очень сложная, было много проявлений разных коррупционных событий, было задержано четверо глав администраций городов одного района, был задержан вице-премьер Республики Крым (Олег Казурин – ред.), потом ситуация пошла на спад. Но, безусловно, ситуация с коррупцией нас беспокоит. В этом направлении работают и правоохранительные органы, и органы государственной власти Крыма, и лично глава республики. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы те люди, которые совершают коррупционные действия, понесли соответствующее серьезное наказание. Все это, как вы понимаете, досталось нам в наследство от Украины, где коррупция цвела пышным цветом и продолжает цвести", – сказал Сергей Цеков.

Виталий Нахлупин родился 19 апреля 1966 года в Макеевке Донецкой области, окончил Донецкий государственный медицинский институт им. М.Горького по специальности "стоматология". Работал в медицине, после чего возглавлял несколько предприятий.

В 2010 году работал генеральным директором Крымского республиканского производственного предприятия "Крымтроллейбус", с 2010 по 2014 был председателем Постоянной комиссии Верховной рады АРК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

С 2014 по январь 2016 был председателем Комитета Госсовета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. А 20 января 2016 стал заместителем председателя Совета министров Крыма. На посту вице-премьера Республики курировал, в том числе, реализацию Федеральной целевой программы по развитию Крыма.