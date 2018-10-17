"Темная история". Грузинский эксперт о новых обвинениях в адрес Саакашвили

Прокуратура Грузии заявила, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили в 2008 году было санкционировано тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. Политолог Александр Чачия в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, оглашенные прокуратурой.

Главная прокуратура Грузии установила, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано тогдашним президентом страны Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию к правящим в то время властям во главе с Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

Отмечается, что "по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г.М., Л.К. и Р.Ш".

Во время обыска у еще одного обвиняемого нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года с описанием подготовки убийства. Согласно записям, один из обвиняемых Г.Д. пытался подключить в это дело члена охраны Патаркацишвили.

"Во время разговора Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ (департамент конституционной безопасности, бывшее министерство госбезопасности – ред.)" – заявили в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что на второй аудиозаписи экс-чиновники обсуждают подготовку преступления, они устанавливают списки окружения бизнесмена, охраны, изучают его ежедневный маршрут. Они также обсуждают разные версии убийства, "в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти". В этой записи подтверждается, что "все вопросы по методам ликвидации согласовываются с Датой Ахалая (глава ДКБ – ред.)".

Политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, оглашенные грузинской прокуратурой.

"Были такие подозрения, ходили версии в грузинском обществе после смерти Патаркацишвили, что это – дело рук грузинских спецслужб по указанию президента Саакашвили. Но никаких серьезных доказательств тому тогда найдено не было. А потом выяснились новые обстоятельства – говорили об ухудшении отношений между Бадри Патаркацишвили и Борисом Березовским, о том, что между ними произошел разлад, и Березовский требовал с Патаркацишвили деньги, которые считал своими, но которые были оформлены как средства Патаркацишвили. Когда Березовскому деньги понадобились, тот якобы отказался их отдать, и это, мол, послужило причиной смерти Патаркацишвили. Впрочем, британская сторона провела расследование и пришла к выводу, что причина смерти – естественная. Однако у людей вызывает удивление тот факт, что Патаркацишвили был человеком здоровым и очень следил за своим здоровьем, и вдруг обнаружилась сердечная недостаточность, которая привела к смерти. В общем, темная это история", – сказал Александр Чачия.

Он сомневается, что власти США дадут грузинским правоохранительным органам довести до конца расследование, дискредитирующее Саакашвили.

"Американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы Саакашвили, который являлся их любимчиком и был для них "маяком демократии на Кавказе", оказался банальным убийцей. Поэтому я думаю, что вряд ли они дадут разрешение "копать" это дело до конца. Но посмотрим – может быть, нынешнее руководство США придерживается других взглядов. Хотя обычно, мы знаем, американцы прикрывают свою агентуру, когда это в их силах", – отметил Александр Чачия.