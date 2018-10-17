"Темная история". Грузинский эксперт о новых обвинениях в адрес Саакашвили

Главная прокуратура Грузии установила, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано тогдашним президентом страны Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что "по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г.М., Л.К. и Р.Ш".
Во время обыска у еще одного обвиняемого нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года с описанием подготовки убийства. Согласно записям, один из обвиняемых Г.Д. пытался подключить в это дело члена охраны Патаркацишвили.
"Во время разговора Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ (департамент конституционной безопасности, бывшее министерство госбезопасности – ред.)" – заявили в прокуратуре.
Политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, оглашенные грузинской прокуратурой.
"Были такие подозрения, ходили версии в грузинском обществе после смерти Патаркацишвили, что это – дело рук грузинских спецслужб по указанию президента Саакашвили. Но никаких серьезных доказательств тому тогда найдено не было. А потом выяснились новые обстоятельства – говорили об ухудшении отношений между Бадри Патаркацишвили и Борисом Березовским, о том, что между ними произошел разлад, и Березовский требовал с Патаркацишвили деньги, которые считал своими, но которые были оформлены как средства Патаркацишвили. Когда Березовскому деньги понадобились, тот якобы отказался их отдать, и это, мол, послужило причиной смерти Патаркацишвили. Впрочем, британская сторона провела расследование и пришла к выводу, что причина смерти – естественная. Однако у людей вызывает удивление тот факт, что Патаркацишвили был человеком здоровым и очень следил за своим здоровьем, и вдруг обнаружилась сердечная недостаточность, которая привела к смерти. В общем, темная это история", – сказал Александр Чачия.
Он сомневается, что власти США дадут грузинским правоохранительным органам довести до конца расследование, дискредитирующее Саакашвили.
"Американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы Саакашвили, который являлся их любимчиком и был для них "маяком демократии на Кавказе", оказался банальным убийцей. Поэтому я думаю, что вряд ли они дадут разрешение "копать" это дело до конца. Но посмотрим – может быть, нынешнее руководство США придерживается других взглядов. Хотя обычно, мы знаем, американцы прикрывают свою агентуру, когда это в их силах", – отметил Александр Чачия.