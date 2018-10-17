Кирилл Каем: внедрение цифровых технологий в медицину коснется каждого

О замене врача роботом, системе подсказок врачам и инвестициях в разработку лекарственных средств в интервью радио Sputnik на полях форума "Открытые инновации" рассказал старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

Сегодня медицина подходит к пациенту как к человеку, имеющему уже проблему, которую нужно лечить и исправлять. Цифровые технологии в медицине позволят не только ускорить процесс лечения, но и изменить само понимание того, что такое здоровье. Об этом в интервью радио Sputnik в кулуарах форума "Открытые инновации" рассказал старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Внедрение цифровых технологий в медицину – это то, что коснется каждого из нас. Потому что в принципе будет изменена сама парадигма и само понимание, что такое здоровье. Сейчас медицина подходит к пациенту как к человеку, который уже имеет проблему, которую надо лечить и исправлять. Сбор цифровых данных – медицинских и поведенческих – позволит не просто находить больных людей, но позволит прогнозировать и предсказывать изменения здоровья популяции", – сказал Кирилл Каем.

Также он рассказал о рисках, связанных с инвестициями в биомедицинские технологии, а конкретно – в разработку лекарственных средств и методов лечения.

"Специфика проектов такова, что длительность их колеблется от четырех до десяти лет, это очень длинный период. Это связано как с достаточно тяжелой фундаментальной частью и научной работой, которую нужно проделать, так и с теми регуляторными барьерами, которые нужно преодолеть, чтобы вывести результат работы на рынок. От первоначальных научных исследований до полки в аптеке или в госпитале доходит 2-3% разработок. Именно поэтому столь высокие риски и столь длительный цикл разработок являются высокоприбыльными. Также это один из факторов, почему в большей части стран ранние проекты поддержаны государством – для венчурного инвестора ранние проекты при таком проценте успеха слишком рискованные", – рассказал Кирилл Каем.

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