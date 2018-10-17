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Дмитрий Иванов: российский цирк – базовый для мирового циркового искусства

(обновлено: 13:16 17.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковГенеральный директор ФКП Росгосцирк Дмитрий ИвановГенеральный директор ФКП Росгосцирк Дмитрий Иванов
© РИА Новости / Кирилл Чулков
"Цирк и уличный театр" – одна из профильных секций VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. О предстоящей работе секции в эфире радио Sputnik рассказал ее руководитель – генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов.

Программа цирковой секции на форуме объединяет круглые столы и выставки, книжные презентации и спектакли, кинопоказы и дискуссии. Она носит праздничный оттенок, что неслучайно. Грядет столетний юбилей  государственности российских цирков, и этому событию решено посвятить отдельное внимание. Как представитель компании-юбиляра, генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов напомнил в интервью радио Sputnik об истории циркового искусства в нашей стране.     

"Российская государственная цирковая компания ведет свою историю с декрета 1919 года "Об объединении театрального дела". Согласно ему все действующие тогда цирки были объявлены государственными. Для нас это очень значимая дата. Во многом благодаря целенаправленной деятельности нашей компании цирковая отрасль нашей страны успешно прошла путь становления и завоевала себе место на международной арене. У нас сформирована авторитетнейшая школа цирка – тысячи советских и российских артистов в разное время становились лауреатами самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Сегодня Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире, которая объединяет и стационарные цирки, и цирки-шапито, на наших площадках работают тысячи артистов", – сказал руководитель форумной секции "Цирк и уличный театр" Дмитрий Иванов.  

Будущее российского и мирового цирка неразрывно связано, уверен Дмитрий Иванов. По его словам, российский, советский цирк всегда был базовым, основным для развития мирового циркового искусства. В том числе в силу глубокой интегрированности российской цирковой школы в международную, о чем сегодня красноречиво говорят контракты с зарубежными цирками. В значительной мере, будущее российского цирка зависит от сегодняшних молодых профессионалов, на которых Росгосцирк определенно делает ставку, считает Дмитрий Иванов.           

"Прежде всего, в цирках должно быть больше молодых артистов, и мы как раз над этим работаем. Мы создаем номера и аттракционы отличного качества, которые отвечают самым высоким требованиям современного циркового искусства. За прошедшие два года мы ввели в эксплуатацию циркового конвейера более 55 номеров и аттракционов, где основными участниками являются молодые артисты. В 2016 году Росгосцирк подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным училищем эстрадного и циркового искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша). В соответствии с этим соглашением мы осуществили новую постановку программы "Звездный круиз", приняв 24 выпускника из училища для участия в этом спектакле", – рассказал генеральный директор Росгосцирка.  

Высококлассная дрессура, трюки и акробатика – вот то, что образует главную традицию и является визитной карточкой российского цирка на мировой цирковой арене, уверен Дмитрий Иванов.  

Слушайте полную версию интервью:

Дмитрий Иванов: российский цирк – базовый для мирового циркового искусства

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