Эксперт назвал пять целей новой американской стратегии в Сирии

Белый дом разрабатывает стратегию действий в Сирии, подразумевающую введение санкций против компаний России и Ирана, участвующих в восстановлении страны, сообщили СМИ. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik перечислил цели этой стратегии.

Администрация Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении страны, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с документом, США не будут оказывать финансовую помощь в восстановлении тех районов Сирии, где присутствует иранский и российский контингент. Также Соединенные Штаты намерены вводить санкции против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении страны.

По данным источников NBC, стратегия нацелена в основном на вытеснение Ирана из Сирии. Она не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Тегерану отрядами, в плане делается упор на "политические и дипломатические усилия по вытеснению вооруженных сил Ирана из Сирии путем оказания финансового давления".

США добиваются ухода иранских сил с территории Сирийской Арабской Республики в качестве условия для оказания помощи в восстановлении страны.

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффр, однако, уточнил, что американцы не будут действовать силой, речь идет лишь о политическом давлении.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik перечислил цели новой американской стратегии в Сирии.

"США будут продолжать давление на Россию всегда, на всех возможных для них направлениях, и Сирия здесь – не исключение. Соединенные Штаты решают при этом ряд задач, которые они перед собой поставили. Первое – усиливают давление на Россию и тем самым, как они говорят, "повышают для Москвы цену вопроса". Второе – препятствуют укреплению позиций (президента Сирии Башара) Асада и влияния Ирана в Сирии. Третий момент: восстановление Сирии – вещь затратная, и не секрет, что Россия хотела бы, чтобы западные страны к этому процессу присоединились, а США делают все, чтобы этому помешать. Четвертое – они стараются поддерживать в Сирии внутреннюю напряженность и те группировки, которые выступают против Асада. Пятое и последнее – эти меры являются частью антииранской программы Белого дома, которая, очевидно, будет расширяться. Не случайно несколькими днями раньше было заявлено, что экспорт иранской нефти должен сократиться до нуля. Очевидно, в сочетании с давлением на сирийском направлении, это должно создать Ирану проблемы – во всяком случае, так считают в Вашингтоне", – сказал Владимир Брутер.