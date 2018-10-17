Не только "позор", но и полный тупик. Политолог о ситуации на Украине

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что из-за отсутствия единого закона для всех его страна переживает позор на весь мир. Эти слова прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что его страна переживает позор на весь мир.

Он напомнил, что в прошлом году президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность, однако документ так и не был принят.

"Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне", – сказал он.

Также политик выразил мнение, что в стране должен быть один закон для всех.

"Если на Украине не будет на уровне национальной идеи принято, что закон один для всех, то мне кажется, что не будет Украины. Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать – уезжают", – подчеркнул Червоненко.

Червоненко увидел на Украине признаки развития югославского сценария.

"Или мы сделаем закон один для всех, или, исходя из нашей ситуации и того, что натворили, сделав врагов кругом, я боюсь, что вот это умение жить по-украински, то есть тырить – демократия для меня, а для них закон, и там кум кем-то должен быть – оно погубит Украину уже окончательно, но по всем признакам нас ждет что-то типа югославского варианта. Это так грустно", – заключил бывший министр.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. Для привлечения к уголовной ответственности Рада должна лишить депутата или судью этой преференции.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова украинского экс-министра.

"На Украине фактически началась предвыборная избирательная кампания и это приводит к резкому ужесточению политической риторики. Эмоциональность высказываний Червоненко в значительной степени объясняется этим фактором, борьбой за власть, которая сейчас идет в стране. В то же время нужно признать, что в его словах много правды. Действия нынешних политических элит, прежде всего окружения президента (Петра Порошенко, – ред.), а также фракций, представленных в правительстве, завели Украину в политический, экономический и социальный тупик. Украина фактически превратилась в несостоявшееся государство, которое к тому же находится в состоянии перманентного конфликта практически со всеми соседями. Государство не может обеспечить минимальных социальных стандартов и плюс к этому ведет войну против своих же граждан, разрушая гражданское общество. Действия политиков – совершенно безответственные, заявления расходятся с действиями, то, что было сказано вчера – забывается и сегодня произносятся совершенно иные слова. В итоге Украина стремительно деградирует и уже превратилась в самое бедное государство Европы при том, что она имеет колоссальный потенциал развития", – отметил Владимир Шаповалов.