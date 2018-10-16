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Политолог: политика Украины прямо противоречит европейским принципам

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Парламентская ассамблея НАТО в БухарестеПарламентская ассамблея НАТО в Бухаресте
Киев призвал ПА НАТО повлиять на Венгрию, блокирующую сотрудничество Украины с альянсом. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Бычков отметил, что позиция украинской стороны по одному из основных вопросов не может не вызывать отторжения у европейцев.

 Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на встрече с новоизбранным президентом Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) Расой Юкнявичене призвала руководство ассамблеи повлиять на Венгрию, блокирующую сотрудничество Киева и Североатлантического альянса.

"Призвала руководство ПА НАТО повлиять на Венгрию, использующую членство в Альянсе ради блокирования сотрудничества Украины с НАТО на уровне комиссии Украина — НАТО, что не соответствует духу добрососедства, партнерства и сотрудничества", — написала Геращенко на странице в Facebook.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии и Польше  заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

В эфире радио Sputnik руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков высказал мнение, что политика Украины по этому вопросу противоречит европейским принципам, что не может не вызывать отторжения.

"После принятия этого закона нацменьшинства на Украине оказываются в очень тяжелом положении — они не смогут получать образование, информацию на том языке, который для них наиболее приемлем и удобен. Кроме того, все связано с обострением отношений Украины и Венгрии. Поэтому позиция Венгрии гораздо более жесткая, нежели позиция других стран, например, Румынии и Польши, которые также являются "потерпевшими" в этой ситуации. Заявления в ПА НАТО — это одна из попыток Украины вновь обратить на себя внимание. Однако стоить отметить, что большинство европейских стран придерживаются иной языковой политики — свободы в выборе языка. Например, в ряде стран несколько государственных языков, что не мешает существовать национальным государствам. Политика Украины, которая стремится в Европу, прямо противоречит европейским принципам, что, естественно, не может не вызывать отторжения европейских стран", — сказал Алексей Бычков.

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