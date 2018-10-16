Эксперт прокомментировал новые заявления в Британии о "кибератаках России"

Ранее МИД Британии заявлял, что Главное управление Генерального штаба России (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии. Российский МИД назвал эти обвинения очередной кампанией против РФ.
Как заявил Мартин в интервью изданию Evening Standard, речь идет о стратегически важных инфраструктурных объектах, таких как энергосети и телекоммуникационные компании, к которым российские агенты якобы "подключались в попытке шпионажа". Наличие "точки входа" в сети – первый шаг в подготовке атаки, пишет издание.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.
В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал ситуацию.
"Доказательств ждать не стоит – в последнее время на Западе перешли к тому, что обвинения идут полностью бездоказательными. С другой стороны, недавно в Британии заявили, что они устроят на нас кибератаку и "отключат свет в Кремле" в случае, если Россия предпримет наступление на какую-либо из западных стран. Так что обвинять нас в кибератаках и при этом заявлять, что они сами это инициируют, становится обычной практикой. Договариваться с ними невозможно – противоположная сторона недоговороспособна. Обвинения от нее идут полностью голословные, никаких подтверждающих фактов нет. Нас обвиняют и в компьютерных атаках, и в химических атаках… В чем только не обвиняют! Идет массовая атака на сознание как зарубежной, так и российской аудитории", – сказал Александр Токаренко.