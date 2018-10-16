Эксперт прокомментировал новые заявления в Британии о "кибератаках России"

В Британии вновь заявили о подготовке кибератак "российской разведкой". Член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что надеяться на предоставление доказательств не стоит.

Глава британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что "агенты российской разведки" якобы взламывают компьютерные системы на территории Великобритании, чтобы подготовить базу для осуществления "разрушительных кибератак". При этом он не привел каких-либо доказательств ни самих взломов, ни причастности к ним российской стороны.

Ранее МИД Британии заявлял, что Главное управление Генерального штаба России (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии. Российский МИД назвал эти обвинения очередной кампанией против РФ.

Как заявил Мартин в интервью изданию Evening Standard, речь идет о стратегически важных инфраструктурных объектах, таких как энергосети и телекоммуникационные компании, к которым российские агенты якобы "подключались в попытке шпионажа". Наличие "точки входа" в сети – первый шаг в подготовке атаки, пишет издание.

"Одна из вещей, о которой мы должны беспокоиться, это то, что Россия и другие враждебные государства установили точки в сетях, из которых они могут выстраивать (атаку – ред.)", – заявил глава NCSC, отметив, что на самом деле осуществление кибератаки занимает больше времени, чем можно предположить из голливудских фильмов.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал ситуацию.

"Доказательств ждать не стоит – в последнее время на Западе перешли к тому, что обвинения идут полностью бездоказательными. С другой стороны, недавно в Британии заявили, что они устроят на нас кибератаку и "отключат свет в Кремле" в случае, если Россия предпримет наступление на какую-либо из западных стран. Так что обвинять нас в кибератаках и при этом заявлять, что они сами это инициируют, становится обычной практикой. Договариваться с ними невозможно – противоположная сторона недоговороспособна. Обвинения от нее идут полностью голословные, никаких подтверждающих фактов нет. Нас обвиняют и в компьютерных атаках, и в химических атаках… В чем только не обвиняют! Идет массовая атака на сознание как зарубежной, так и российской аудитории", – сказал Александр Токаренко.