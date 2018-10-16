Мнение: у ВСУ есть единственный способ избежать небоевых потерь в Донбассе

На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ в Донбассе. В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева высказала мнение, что Киев не делает главного для того, чтобы избежать подобных потерь.

Почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых потерь, а именно самоубийств или умышленных убийств, с начала военных действий в 2014 году в Донбассе, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Проанализировав состояние небоевых потерь за период боевых действий, то есть в период с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасной статистикой… Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери", – сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Матиоса, причинами этого являются посттравматические расстройства, поскольку "человеческая психика не справляется с последствиями войны и с теми предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности".

"На всю армию у нас сейчас официально есть 300 психологов, которые имеют соответствующее образование. Но почти на 400 тысяч военных в государстве – это мизер. И военная психиатрия, и военная психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств у нас сейчас находится в зачаточном состоянии", – добавил прокурор.

Он сообщил, что военная прокуратура начала проводить бесплатные учебные курсы для военных психологов, к семинарам будут привлекать иностранных специалистов.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала мнение, что Киев не делает главного для того, чтобы избежать подобных потерь.

"Небоевые потери являются следствием деморализации воинских подразделений, что в ситуации конфликта на Донбассе очевидно. Когда люди не понимают, за что они рискуют своей жизнью, видят гибель своих товарищей, убивают людей – ради чего это все происходит, то деморализация неизбежна. Это влечет за собой пьянство, наркотизацию, самоубийства, в том числе в результате тяжелейшего посттравматического синдрома, психоорганического синдрома и так далее. На мой взгляд, единственное, что можно сделать в такой ситуации – это вывести войска, подконтрольные Киеву, с линии соприкосновения. И тогда есть надежда, что небоевых потерь не будет. Но, насколько я понимаю, выводить свои подразделения Киев не намерен. Поэтому мне кажется, что небоевые потери в рядах ВСУ и нацбатальонов будут только увеличиваться. К слову, (лидер "Правого сектора"*) Дмитрий Ярош выводит своих людей. Видимо, он наконец-то понял, что эта война совершенно бесперспективна. Она совершенно бессмысленна, и ничего хорошего она ни Киеву, ни Луганску с Донецком в итоге не принесет", – сказала Наталья Макеева.

*Запрещенная в России экстремистская организация