Эксперт: на Западе взваливать на себя "украинский груз" никто не хочет

На учениях "Чистое небо – 2018" Петр Порошенко выступил с угрожающими заявлениями в адрес России. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, кому были адресованы слова украинского президента.

Россия заплатит высокую цену в случае ударов по Украине, заявил украинский лидер Петр Порошенко на учениях "Чистое небо – 2018". Соответствующая запись размещена в Facebook-аккаунте главы государства.

"Совместные учения со странами – членами НАТО "Чистое небо – 2018" нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой", – написал он.

Также в прикрепленном к посту видео украинский лидер заявил, что украинские солдаты могут многому научить военных НАТО, потому что "сражаются в условиях российской гибридной войны".

Авиационные учения "Чистое небо – 2018" проходят в Хмельницкой области с 8 по 19 октября. В маневрах также участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Во время учений Петр Порошенко уже делал громкие заявления. В частности, он приказал открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей". Также он отметил, что "нужно быть готовыми к любым сценариям: как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению".

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления президента Украины.

"Здесь могут быть разные варианты, в том числе и попытка Порошенко при помощи ссылок на "внешнего врага" встроиться в предвыборную ситуацию на Украине. Также может присутствовать расчет на то, что эти слова процитируют какие-то западные СМИ, и западный обыватель, хоть европейский, хоть американский, но в любом случае не особо знакомый с украинской ситуацией, вообразит, что Россия чуть ли не наносит уже авиаудары по Украине", – предположил Дмитрий Офицеров-Бельский.

В любом случае, по его словам, расчеты Киева на быстрое сближение Украины с НАТО иллюзорны.

"Даже говорить о перспективах возможного вступления еще очень и очень рано. Не так давно в Брюсселе в ходе бесед с представителями Североатлантического альянса я обсуждал, в том числе, и этот вопрос, и мнения были такие, что в ближайшие 10 лет об этом говорить не стоит – а потом можно, но именно что поговорить. Суть вопроса заключается не в том, что Украину не хотят принимать, а в том, что она к этому объективно не готова. Это страна с проблемной экономикой, очень проблемной политикой, и вдобавок – с внутренними конфликтами. Такую обузу в НАТО никто не захочет принимать, мыслей таких на сегодняшний день нет. Если Украина вдруг станет другой, то тогда, наверное, будет смысл вести разговор. Но пока что мы видим, что государственные и общественные институты на Украине идут лишь по пути деградации, поэтому взваливать на себя подобный груз никто на Западе не захочет", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев обвиняет Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва заявляет, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.