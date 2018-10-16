Аналитик: американцам надо сокращать свои расходы, другого варианта нет

Дефицит бюджета США достиг максимума с 2012 года. В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский высказал мнение, что продолжение такой ситуации негативно отразится на курсе доллара к основным мировым валютам.

Дефицит бюджета США в 2018-м финансовом году вырос на 17% и достиг отметки 779 млрд долларов. Об этом говорится в совместном отчете министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Таким образом, дефицит бюджета США побил шестилетний рекорд, достигнув 3,9% ВВП.

Однако в отчете также отмечается успех экономической политики текущей американской администрации: с начала президентства Дональда Трампа в США появились четыре миллиона рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, помимо этого, снижается уровень безработицы.

Тем не менее, согласно документу, общие расходы бюджета выросли на 127 млрд долларов, в то время как доходы увеличились лишь на 14 млрд. В частности, больше всего было потрачено на оборону – 664,7 млрд долларов.

В докладе также отмечается, что дефицит бюджета продолжит расти и в 2019 году достигнет 981 млрд долларов или около 4,6% от ВВП.

Ранее Washington Examiner сообщало, что за этот же финансовый год госдолг вырос более чем на 1,2 трлн долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 трлн.

Издание отмечало, что к 2020-му дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в триллион долларов, при этом госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский высказал мнение, что продолжение такой ситуации негативно отразится на курсе доллара к основным валютам.

"Рано или поздно инвесторы зададутся вопросом: как можно на тренде роста ставок занимать все больше и больше? Поэтому если бюджетный дефицит будет расти и дальше (причем, будет расти и доля бюджета, которая уходит на обслуживание долга), то на курсе доллара это начнет сказываться негативно. Долго такая ситуация продлиться не может – год-два, а потом встанет вопрос: почему Трамп ругается на Федеральный резерв? Ведь за последние полгода он несколько раз открыто критиковал Федрезерв за то, что он поднимает ставку. А главная причина – это то, что американский бюджет не может не жить в долг. Тем более что фискальные стимулы, военные расходы требуют наращивания долга. А это в условиях ужесточения денежной политики – очень дорогое удовольствие. Это может привести к тому, что долг начнет расти неконтролируемо, стать неуправляемым процессом в глазах очень многих инвесторов. И тогда долговой рынок начнет просто рушиться. Ставки по долгосрочным облигациям начнут расти, и очень сильно. Это приведет к падению американского доллара и, скорее всего, к падению всех рынков США. Думаю, что на горизонте двух лет это может случиться. Поэтому американцам надо думать о сокращении расходов. Другого варианта нет", – сказал Дмитрий Голубовский.