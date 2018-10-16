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"Лицемерие". Политик о словах Порошенко про отношения РПЦ и Константинополя

(обновлено: 16:04 16.10.2018)
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© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Петр Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от евхаристического общения с Константинополем. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что президент Украины не осознает последствий своих высказываний.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разочарован решением Синода РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

"Я был разочарован голосованием Синода, двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир", – заявил Порошенко в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриарха.

Президент Украины Петр Порошенко архиепископ Памфильского и западной епархии УПЦ в США Даниил и епископ Эдмонтона и западной епархии УПЦ в Канаде Иларион во время встречи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Это сладкое слово "автокефалия": Украина в погоне за американской мечтой
Он заявил также, что реакция РПЦ "только подтверждает, что мы с вами на правильном пути", и повторил слова представителя неканонической украинской церкви Евстратия Зори о "самоизолцяии" РПЦ.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал это заявление украинского лидера.

"Слова Порошенко можно расценить как лицемерие. Они как искра для пороховой бочки. Он абсолютно не понимает, что делает: просто выполняет чужую волю, не осознавая глобальных последствий. Но тот огонь, который он разжигает, сожжет его и уничтожит Украину. На самом деле процессы идут глобальные. Сегодня идет борьба за первенство в мире. И США в этой части очень умело используют и слабости Константинопольского патриарха, и слабости Порошенко и его окружения. Делается это исключительно для уничтожения православия, для уничтожения России как представителя Русского мира и, по сути, для господства в мире. Поэтому нельзя просто так к этому относиться. Нельзя не реагировать. Задача – быть готовыми к любым самым непредсказуемым вызовам, которые нас могут ожидать", – сказал Вадим Колесниченко.  

Заседание Священного Синода РПЦ. 15 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Волков разъяснил решение Священного Синода РПЦ в отношении Константинополя
Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству – "восстановить к общению с Церковью". 

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

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