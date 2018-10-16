Эксперт о прогнозе МВФ по мировым рынкам: малоприятно, но не катастрофично

Торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп, лишит мировую экономику 1,52 трлн долларов. Об этом пишет испанская газета АВС со ссылкой на ежегодное заседание Международного валютного фонда.
Как рассказали в МВФ, при худшем сценарии развития событий мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП снизится на 1,9%. Таким образом, экономику ждут еще большие потрясения, чем во времена финансового кризиса 2008-2009 года.
Кроме того, эксперты предполагают, что мировая экономика еще не полностью ощутила эффект от политики протекционизма администрации Трампа. Именно в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами. Сейчас ожидаемый рост мировой торговли составляет 3,9%, что на полпроцента ниже, чем в прошлом году. Однако, как сообщает ABC, эксперты МВФ считают, что этот показатель стоит снизить еще на 0,2%.
В краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны получит Китай, а вот в долгосрочной перспективе, в первую очередь из-за ответных пошлин, сильнее всего пострадают именно США, заключило издание.
Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти подсчеты.
"Само сокращение мировой торговли еще не означает прямого вычета из ВВП стран, которые в мировой торговле участвуют. Поэтому цифры, конечно, любопытные, и в целом ничего хорошего сокращение мировой торговли никому не принесет. Но и говорить о том, что это первый шаг к некому коллапсу национальных экономик, тоже не приходится. Может быть, кроме тех стран, у которых очень высока доля так называемой внешнеторговой квоты в экономиках – там могут быть значительные нишевые сокращения в экспорте. А для тех стран, у которых достаточно объемная, емкая экономика и значительная часть их продукта реализуется внутри страны, это, конечно, вопрос малоприятный, но далеко не катастрофичный", – сказал Михаил Беляев.
Он назвал примеры стран, которым при реализации данного сценария развития событий грозят неприятности.
"Мы обращаем в таких случаях внимание, прежде всего, на страны с монокультурной ориентацией экономики, это, как правило, развивающиеся страны. Ну и, конечно, большие неприятности грозят некоторым странам Западной Европы. У ряда стран, таких как Германия и Франция, есть значительный внутренний оборот, но там есть и менее крупные страны, такие как Бельгия, Голландия и ряд других, в экономике которых в то же время присутствует очень высокая экспортная квота. Для них, конечно, новые реалии могут быть очень чувствительны", – сказал Михаил Беляев.
Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.
Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом".